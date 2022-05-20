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俄軍表現差　專家：俄羅斯武器客戶恐被中國搶走

▲被烏克蘭守軍摧毀的俄羅斯戰車。（圖／烏克蘭國防部）
▲被烏克蘭守軍摧毀的俄羅斯戰車。（圖／烏克蘭國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-20 09:44:08

俄羅斯入侵烏克蘭至今已3個月，俄軍武器卻在這場戰爭中表現差，成為國際笑柄。軍事專家認為，俄羅斯的武器在戰爭中的表現，證明性能已經過時，俄羅斯軍工業的客戶可能遭到中國搶走。

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中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑表示，俄羅斯武器在俄烏戰爭中表現不好，可以分為幾個層面看，地面武器包括火炮、裝甲部隊，以及無人機等武器很明顯已經過時，戰車、火炮等武器外銷市場應該會往下走，不會太好，俄羅斯軍工業的客戶可能被中國搶走。

林穎佑表示，俄羅斯先進戰機如Su-57在烏俄戰爭中並沒有蒙受太龐大損失，但印度等主要客戶採購時可能會用殺價作為籌碼，也不排除俄羅斯因為戰爭需要大量資金，將降價出售先進武器。

國防智庫國防安全研究所副研究員劉蕭翔表示，俄羅斯對外軍售模式有三，分別為聯合研發、大規模供應與小額訂單，其中又以可技術轉移的聯合研發最為重要，而印度正是唯一能與俄羅斯全面合作者。美國戰機雖被公認性能優異，且航電系統優於俄製裝備，但因俄系武器仍是印軍主流，首當其衝即是如何整合的問題，而空地勤人員亦需重新培訓；其次，美國航太商波音與洛克希德．馬丁為迎合印方的「印度製造」（Make in India）政策，曾表示計劃在印度設廠生產戰機，但美國嚴格的出口管制，關鍵技術能否獲得批准轉移仍不得而知。

印度「中型多用途戰機」重啟標案（MMRCA 2.0）將採購114架戰機，劉蕭翔表示，俄羅斯僅能以軍事合作鞏固雙邊關係，故戰機標案攸關其未來對印度的影響力。若能穩住印度，俄羅斯可望影響美國當前企圖遏制中國的「印太戰略」，不僅能藉此在歐洲與亞洲和美國間周旋，又能平衡俄中關係；美國若能開拓在印度的軍售市場，也能鞏固美國於印太地區的勢力，因此美俄極力爭取印度戰機標案，印度下一代戰機標案將間接牽動未來的印太格局。

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