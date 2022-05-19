快訊／孟耿如生了！「18分鐘水中生產」平安誕下黃玉米
孟耿如去年11月在臉書上公布懷孕喜訊，她和老公黃子佼都陸續收到祝福，非常期待寶寶的到來，而今（19）日孟耿如也在「520」前夕，透過臉書宣布女兒「黃玉米」順產消息，讓粉絲們又驚又喜。許多人好奇黃玉米長得像爸爸還是媽媽，孟耿如經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「像誰由大家看，我們自己看不準。」至於坐月子地點則暫不公布，孟耿如不希望大家等太久，所以就先和大家分享喜悅，後續的細節會陸續透露。
孟耿如曬出與黃玉米深情對望的照片，畫面相當溫馨，而她也激動地說：「買尬！我生完了！我經歷了沒生過孩子的人不能體會的歷程。」坦言這次是選擇水中生產，希望一切的環節都是自然，所以沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生、也沒剪會陰：「希望玉米的一切也都能很自然、自在、自由，雖然痛到我跟老公都不知道到底自己有沒有流眼淚，但生產過程都非常的順利，從開始用力到結束不到18分鐘，是個天使孩子。」
另外，訊息量爆表的黃子佼稍早也發文透露自己只睡4小時：「四度進出折返婦產科，補給加上既定的工作，終於可以好好補個眠，但剛剛睡不到一小時，然後就是大量訊息聲，謝謝大家的關心祝福，我先繼續的忙碌一下，等下還要再五度進入，一切都好，一切美好，只是真的堅毅的好睏，老婆、女兒、醫護們。」