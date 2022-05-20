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巷仔內／印度不滿俄系武器品質　俄羅斯軍售雪上加霜

▲俄羅斯Su-35戰機。(圖／Sukhoie公司網站)
▲俄羅斯Su-35戰機。(圖／Sukhoie公司網站)

記者呂炯昌／特稿

2022-05-20 09:42:112022-05-20 09:44:30

俄羅斯2月24日派兵入侵烏克蘭，俄烏戰爭陷入膠著，俄軍在戰場上差勁表現不只跌破眾人眼鏡，烏克蘭軍方使用西方國家援助武器挫敗俄軍，也讓俄羅斯武器銷售蒙上陰影。

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俄羅斯武器進口國主要有2種，一種是面對安全威脅，但國防預算有限的國家，如越南、埃及等；另一種是受到政治因素，希望從歐美以外的國家取得軍事協助的國家，如印度與中國。對俄羅斯而言，軍工業是僅次於能源的重要產業，在許多生產傳統武器的城鎮中，軍工業支撐著當地居民生活，甚至足以影響選舉結果。

不過，俄羅斯武器長期面臨美國的競爭，2014年併吞烏克蘭所屬克里米亞後，西方國家施以制裁，導致俄羅斯軍工業難以從國外獲得晶片等武器生產關鍵零組件，這不僅造成俄羅斯與美國武器的航電差距逐漸被拉大，潛在客戶也擔憂被美國制裁而卻步，都讓俄系武器不利於外銷。根據瑞典國防智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計2016至2020年全球武器出口，俄羅斯約280億美元，僅有美國的一半，俄羅斯武器出口更下降了22％，其中主因為對印度的武器出口下降了53％。

長期以來，印度是俄羅斯武器的採購國。1962年中印邊界戰爭失利後，印度開始向莫斯科大舉採購武器，並建立戰略夥伴關係。如今印度軍中武器70%來自於俄羅斯，或是俄國授權生產，來自印度的訂單為俄國軍工業提供重要資金。但近幾年印度逐漸不滿俄系武器的品質，加上提升對抗中國的戰略目的，開始向美國、法國採購更優異、穩定的武器。

印度國防部進行的「中型多用途戰機」（Medium Multi-Role Combat Aircraft ，MMRCA）採購案，計畫將採購至少114架新型戰機，金額高達150億美元，這將是21世紀以來全球最大單一戰機數量採購案，歐美各國都摩拳擦掌。俄羅斯也先後推出MiG-35與Su-35等機種競標，但是在烏俄戰爭中俄羅斯武器裝備缺點一一暴露，必然不利於俄羅斯販售武器至印度。


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