巷仔內／印度不滿俄系武器品質　俄羅斯軍售雪上加霜

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不過，俄羅斯武器長期面臨美國的競爭，2014年併吞烏克蘭所屬克里米亞後，西方國家施以制裁，導致俄羅斯軍工業難以從國外獲得晶片等武器生產關鍵零組件，這不僅造成俄羅斯與美國武器的航電差距逐漸被拉大，潛在客戶也擔憂被美國制裁而卻步，都讓俄系武器不利於外銷。根據瑞典國防智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計2016至2020年全球武器出口，俄羅斯約280億美元，僅有美國的一半，俄羅斯武器出口更下降了22％，其中主因為對印度的武器出口下降了53％。
長期以來，印度是俄羅斯武器的採購國。1962年中印邊界戰爭失利後，印度開始向莫斯科大舉採購武器，並建立戰略夥伴關係。如今印度軍中武器70%來自於俄羅斯，或是俄國授權生產，來自印度的訂單為俄國軍工業提供重要資金。但近幾年印度逐漸不滿俄系武器的品質，加上提升對抗中國的戰略目的，開始向美國、法國採購更優異、穩定的武器。
印度國防部進行的「中型多用途戰機」（Medium Multi-Role Combat Aircraft ，MMRCA）採購案，計畫將採購至少114架新型戰機，金額高達150億美元，這將是21世紀以來全球最大單一戰機數量採購案，歐美各國都摩拳擦掌。俄羅斯也先後推出MiG-35與Su-35等機種競標，但是在烏俄戰爭中俄羅斯武器裝備缺點一一暴露，必然不利於俄羅斯販售武器至印度。