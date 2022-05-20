「藍牙配對」讓你很意外的point！台灣工程師這點有夠強

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根據調研機構 Canalys 的數據顯示，全球在2020年，穿戴式裝置和真無線藍牙耳機，增長32%，達到4億3700萬台，未來3年有可能超過 7.5億台，可見此市場成長相當驚人。
2、Google調查藍牙配對至少3分鐘
傳統的藍牙配對在流程上對使用者不夠友善，要讓藍牙耳機進入配對模式，首先要找到手機上藍牙設定的入口、啟動配對新裝置、並從許多附近的藍牙裝置中找到要配對的產品，點選後才能完成配對，過程相當繁瑣，在Google內部的用戶調查發現，傳統完成配對到真正可以開始使用，中間的過程約需要3分鐘。
3、「台灣」是快速配對核心團隊
為了提高連線速度，2017年率先開啟「快速配對」專案， 2018年台灣團隊正式加入，進一步簡化配對的流程。且可以連接耳機的裝置越來越多，所以當耳機已經跟手機配對過後，只要相同帳號的其他裝置，如平板、電腦，就不需要再次和耳機配對，裝置會主動詢問是否要跟這耳機配對。
來到了2019年，台灣團隊導入更多裝置管理功能，例如耳機及充電盒電量顯示、耳機個人化命名、耳機遺失響鈴查找。到現在台灣團隊持續改善裝置串聯之後的體驗，並在今年 CES 上展示串接後的裝置，並根據使用情境，方便使用者在收聽的裝置之間輕鬆切換，改善耳機體驗。
4、尋找遺失裝置也是靠快速配對
快速配對功能包含：可一鍵配對，使用者不用再透過繁瑣的設定進行配對，可以享有直覺化的配對；使用者想要跟多個裝置串連時，可以省下配對的耗時，直接跟其他同帳號的裝置進行配對；具備電池電量提示以及可以查詢裝置最近一次的連線地點，並啟用響鈴功能，尋找遺失的裝置。
5、快速配對至今完成上億次串連
根據Google指出，快速配對功能從 2017年推出，到現在已經認證了250款以上的耳機，而透過快速配對完成的配對次數，從2018年初至今年4月已經高達上億次。平台的軟體開放特性讓不同裝置、品牌可以彼此緊密串聯，快速配對完全是以軟體為開發基礎，只要裝置支援藍牙規格 4.2 版以上，具備BLE低功耗藍牙連接技術，這就能享有這樣功能服務。