陳柏霖揪劉冠廷森林大冒險　熱愛挑戰被嘲「受虐體質」

每週五晚間8點於LINE TV播出的探索實境節目《極島森林》，由主要人物陳柏霖帶著柴犬Afuri展開探索大地旅程，上週首播開出亮眼成績，累計播放次數超過88萬。本週陳柏霖與嘉賓劉冠廷解開任務卡上的提示後，來到位於南投的「迷霧森林」（忘憂森林），感受大自然的生命力。隨著任務推進，他們抵達台南探索生態，針對這些難得的體驗，陳柏霖也接受YouTuber娘娘及理科太太的專訪中分享。





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▲劉冠廷（右）與陳柏霖首度探索忘憂森林。（圖／LINE TV提供）

▲山上溫度低，陳柏霖跟劉冠廷冷到皮皮剉。（圖／LINE TV提供）

陳柏霖與劉冠廷抵達「迷霧森林」（忘憂森林）後，先是被美景驚豔，但看著這片已枯死的衫木林，卻仍然屹立不搖的矗立著，甚至孕育新生命，讓他們頗有感觸。尤其這片美景竟是在921大地震後才產生的，陳柏霖有感而發地向劉冠廷說：「最多人會去探索跟拍照的竟然是死亡的森林，而不是我們看到的綠色森林，你不覺得很妙嗎？可是它又以另一種形式留下來，就好像那種殘缺美，跟那種有歷史的感覺，會讓人們更覺得特別。」





隨後，陳柏霖與劉冠廷因任務前往台南，他們先帶著Afuri前往海邊散步、玩起盪鞦韆，但沒想到偏偏在劉冠廷坐上鞦韆之後，海水水位突然上升，讓劉冠廷驚慌失措的求救，差點以為下不來，後來導覽行程還讓他們捕獲許多螃蟹，解鎖新成就！更即將前往種樹行程，親手拯救海岸線。這些難得的體驗，陳柏霖也與許多YouTuber、Podcaster分享。





▲陳柏霖與劉冠廷一起煮早餐。（圖／LINE TV提供）

▲柴犬Afuri對兩人賣萌。（圖／LINE TV提供）

與YouTuber娘娘的對談中，陳柏霖坦言滿享受「辛苦換來的成就感」，喜歡挑戰的特質，也讓他被娘娘調侃是「被虐體質」，笑翻現場！對於美食相當講究的娘娘，更針對節目中陳柏霖講出「自己吃飯隨便吃就好」感到相當不理解，開玩笑說要為此跟陳柏霖大吵一架，不過陳柏霖也連忙解釋說：「是因為錄節目沒有錢，要省錢下來才能招待朋友，不然其實自己私下吃飯，也是會講究的！」差點因吃飯引發口舌大戰。事後娘娘受訪表示能訪問陳柏霖心情很好，還勾住陳柏霖的手並把頭靠在他肩膀上，漏網片段曝光後，娘娘轉發並俏皮地說：「應該沒有人注意到我偷偷吃柏霖哥豆腐吧？」相當逗趣。





▲娘娘（左）說想每天都訪問陳柏霖。（圖／LINE TV提供）

▲陳柏霖（右）與理科太太對談。（圖／LINE TV提供）

而理科太太則在對談中分享她觀賞《極島森林》的時候，邊看邊緊張，但明明也沒有在趕時間，這才驚覺自己好像已經被「快節奏的步調」所制約，因此理科太太認為大家或許可以把《極島森林》當作一件療癒的事情來看，說不定這是一個機會可以慢下來，邊看邊留空間給自己思考。



