防疫險監理挨批！保險局長：年初已提醒風險改變發文示警

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她表示，防疫保單在2019年3月就有保險公司開發設計並送件，4月上市，市面上有很多防疫保單銷售，外界也對金管會為何沒有在適 時機採取監理措施，施瓊華說，今年初國外已有很多Omicron感染案例出現，元旦時有公司突然推出高居隔及確診補償金的保單，當初金管會就有提醒這保單額度太高，尤其在風險改變之下，因此這保單幾天後就下架。
之後，陸續又有公司降低額度再推出相關商品，金管會擔心過度銷售會有風險過高疑慮，1月開始就將市面上14家、37張採備查制的防疫保單逐一檢視，其中有2家今年已沒賣防疫險，一家是台灣產險有1張備查但後來沒賣，安達產險也有1張則是跟星展銀行合作的，而至3月為止，金管會也發出20張公文，要求各公司針對保單風險對稱性、是否符合保險保障和損害填補原則、保額適當性等3原則進行檢討並提出說明。
因此，之後就很多公司將商品改版及下架，防疫險加疫苗險也從80幾張一直下降，4月因整個防疫政策改變，保單大爆量，很多保單因風險胃納量考量下架，也有的是降額度及改版，主要風險集中在重症保障，確診及隔離保險金就取消了，到現在已剩下沒幾張。
施瓊華強調，金管會監理原則是兼顧消費者權益和保險業穩健經營，兩者缺一不可，有保險業穩健經營，才能照顧所有消費者，目前外界都將焦點放在防疫保單上，保險公司經營不是只有防疫保單這個險種，還有很多險種的客戶，金管會希望除了防疫保單外，保險公司能對所有客戶都履行應有責任。
施瓊華說，金管會將在兼顧防疫政策前提下，同時兼顧醫院資源妥善運用、保戶權益保障和保險業損失控制等面向，努力取得衡平，但也強調，就算保險業每天賠1億，符合保險契約就應該要理賠，尤其確診數從5月往上飆高，很多理賠會往後遞延到6、7月，金管會也會密切注意保險公司的財務與各公司現金流量，要求保險公司要及早因應，並已請各公司要開董事會，只是每家公司召開董事會時間不一樣，有些在5月、有些在6月，要等各公司開完董事會後才能搜集到完整資料，不是每一家公司都有增資需要，如果有增資需要，會請公司儘速提出來。