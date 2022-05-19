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防疫險監理挨批！保險局長：年初已提醒風險改變發文示警

▲針對防疫險爭議，金管會是否負起監理之責引發關注。金管會保險局長施瓊華今（19）日親上火線說明，早在年初就已提醒風險改變，並檢視當時37張市場備查保單，發出20張公文要求檢討，（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對防疫險爭議，金管會是否負起監理之責引發關注。金管會保險局長施瓊華今（19）日親上火線說明，早在年初就已提醒風險改變，並檢視當時37張市場備查保單，發出20張公文要求檢討，（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-05-19 22:32:43

隨著國內本土疫情大爆發，本土單日確診突破9萬例，防疫保單理賠金額飆升，相關爭議也不斷，保險公司亦面臨龐大財務壓力，主管機關金管會同樣挨批，屢遭點名要負責的金管會保險局長施瓊華，今（19）日親上火線回應相關爭議。在監理責任部分，她說今（2022）年初就已發現有保險公司拉高隔離及確診補償金，提醒保額太高，尤其在風險改變之下，並針對當時市售37張保進行檢視，3月底前更發出20張公文要各公司檢討，4月因整個防疫政策改變，保險公司陸續下架相關商品，也有降額及改版，到現在剩下沒幾張。

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施瓊華說，在防疫險商品監理上，是遵循保險商品銷售前程序作業準則規定，在銷售前、中及後的風險管控都有詳細規定，對於商品定價及事後風控及消費者權益事項也都要在符合法令規定下做設計，不論是核准制或是備查制，所適用的標準都是一致的，就銷售後在核保過程或招攬或理賠上也應遵守相關規定，保險公司自己也要訂定相關作業程序，按自己的內控去做。

她表示，防疫保單在2019年3月就有保險公司開發設計並送件，4月上市，市面上有很多防疫保單銷售，外界也對金管會為何沒有在適 時機採取監理措施，施瓊華說，今年初國外已有很多Omicron感染案例出現，元旦時有公司突然推出高居隔及確診補償金的保單，當初金管會就有提醒這保單額度太高，尤其在風險改變之下，因此這保單幾天後就下架。

之後，陸續又有公司降低額度再推出相關商品，金管會擔心過度銷售會有風險過高疑慮，1月開始就將市面上14家、37張採備查制的防疫保單逐一檢視，其中有2家今年已沒賣防疫險，一家是台灣產險有1張備查但後來沒賣，安達產險也有1張則是跟星展銀行合作的，而至3月為止，金管會也發出20張公文，要求各公司針對保單風險對稱性、是否符合保險保障和損害填補原則、保額適當性等3原則進行檢討並提出說明。

因此，之後就很多公司將商品改版及下架，防疫險加疫苗險也從80幾張一直下降，4月因整個防疫政策改變，保單大爆量，很多保單因風險胃納量考量下架，也有的是降額度及改版，主要風險集中在重症保障，確診及隔離保險金就取消了，到現在已剩下沒幾張。

施瓊華強調，金管會監理原則是兼顧消費者權益和保險業穩健經營，兩者缺一不可，有保險業穩健經營，才能照顧所有消費者，目前外界都將焦點放在防疫保單上，保險公司經營不是只有防疫保單這個險種，還有很多險種的客戶，金管會希望除了防疫保單外，保險公司能對所有客戶都履行應有責任。

施瓊華說，金管會將在兼顧防疫政策前提下，同時兼顧醫院資源妥善運用、保戶權益保障和保險業損失控制等面向，努力取得衡平，但也強調，就算保險業每天賠1億，符合保險契約就應該要理賠，尤其確診數從5月往上飆高，很多理賠會往後遞延到6、7月，金管會也會密切注意保險公司的財務與各公司現金流量，要求保險公司要及早因應，並已請各公司要開董事會，只是每家公司召開董事會時間不一樣，有些在5月、有些在6月，要等各公司開完董事會後才能搜集到完整資料，不是每一家公司都有增資需要，如果有增資需要，會請公司儘速提出來。

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