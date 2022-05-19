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捷運男搭訕「絲襪在哪買？」長腿妹怨不舒服　網友全歪樓

▲有位女網友透露自己深夜搭捷運時，在車站內被搭訕詢問「妳的絲襪是在哪買的？」讓她覺得不是很舒服。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）
▲有位女網友透露自己深夜搭捷運時，在車站內被搭訕詢問「妳的絲襪是在哪買的？」讓她覺得不是很舒服。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 22:36:13

很多人都有搭訕或是被搭訕的經驗，不過隨著時間與場合還有搭訕話題的不同，有時候也會給當事人不一樣的感受。就有位女網友透露，日前深夜搭捷運時，遇到2位男生搭訕，開口卻是詢問「妳的絲襪是在哪買？我們朋友想知道，覺得很好看」。女網友表示雖然對方口氣沒很輕佻，但當下還是無限白眼，沒有回答就走了。文章一出引發熱議，許多人更好奇她當天到底穿了什麼，留言區大歪樓。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，直呼「坐捷運遇到奇怪搭訕的感覺真的不舒服！」分享了自己日前的遭遇，透露搭上捷運後就發現對面一群年輕人好像在端詳自己，但因為大家都戴口罩，也不是很確定對方是不是在討論。

原PO心想「或許也是我比較敏感」，不料準備下車時發現，對面的那群年輕人剛好也有兩位在同站下車，原PO表示當時是晚上10點40分左右，車站內已經沒什麼乘客，結果對方在搭手扶梯時湊過來搭訕，詢問說「想問一下妳的絲襪是在哪買的？我們朋友想知道，覺得很好看」。

原PO表示，雖然對方的口氣沒有很輕佻，但當下內心無限白眼，而且很不舒服，認為晚上沒有人的時候搭訕問這種問題不太合適，於是沒有搭理，用走的快步出站，之後還依稀聽到對方在身後抱怨。原PO強調「這種問法真的會讓獨自一人在外面的女生有點害怕」，但也好奇詢問大家怎麼看，「會怎麼反應？」

▲女網友透露自己當天的穿著大概像這樣。（圖／翻攝自「爆廢公社」臉書）
▲女網友透露自己當天的穿著大概像這樣。（圖／翻攝自「爆廢公社」臉書）
不過多數網友最好奇的是原PO當天的穿著，在看到原PO附上照片後紛紛留言回覆說，「覺得不是很好看欸」、「光線照射下覺得腳油油的」、「這種絲襪真的也讓我很好奇哪裡買的，穿起來居然像抹了油一樣」。不過也有網友稱讚，「歐美很常搭配這種油亮亮的絲襪呀，近幾年才比較常見於東亞」、「只要腿瘦和高顏值，怎麼穿都好看」。

而對於原PO被搭訕的心情，多數人認為沒有那麼嚴重，「跟人家講一下不行嗎，至少人家認同妳的品味啊」、「當下反應就是笑笑的回答哪裡買的然後就走了啊～不要想太多」、「劇場太多囉」。而原PO之後也補充回應，強調會虛心接受大家的看法，但還是認為「不是說不能搭訕，只是時間地點方法都很重要，一個人且時間又晚的時候，真的會有種不安感。」（編輯：倪浩軒）

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