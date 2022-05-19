捷運男搭訕「絲襪在哪買？」長腿妹怨不舒服　網友全歪樓

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原PO心想「或許也是我比較敏感」，不料準備下車時發現，對面的那群年輕人剛好也有兩位在同站下車，原PO表示當時是晚上10點40分左右，車站內已經沒什麼乘客，結果對方在搭手扶梯時湊過來搭訕，詢問說「想問一下妳的絲襪是在哪買的？我們朋友想知道，覺得很好看」。
原PO表示，雖然對方的口氣沒有很輕佻，但當下內心無限白眼，而且很不舒服，認為晚上沒有人的時候搭訕問這種問題不太合適，於是沒有搭理，用走的快步出站，之後還依稀聽到對方在身後抱怨。原PO強調「這種問法真的會讓獨自一人在外面的女生有點害怕」，但也好奇詢問大家怎麼看，「會怎麼反應？」
不過多數網友最好奇的是原PO當天的穿著，在看到原PO附上照片後紛紛留言回覆說，「覺得不是很好看欸」、「光線照射下覺得腳油油的」、「這種絲襪真的也讓我很好奇哪裡買的，穿起來居然像抹了油一樣」。不過也有網友稱讚，「歐美很常搭配這種油亮亮的絲襪呀，近幾年才比較常見於東亞」、「只要腿瘦和高顏值，怎麼穿都好看」。
而對於原PO被搭訕的心情，多數人認為沒有那麼嚴重，「跟人家講一下不行嗎，至少人家認同妳的品味啊」、「當下反應就是笑笑的回答哪裡買的然後就走了啊～不要想太多」、「劇場太多囉」。而原PO之後也補充回應，強調會虛心接受大家的看法，但還是認為「不是說不能搭訕，只是時間地點方法都很重要，一個人且時間又晚的時候，真的會有種不安感。」（編輯：倪浩軒）