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專訪／熊熊曾被姊弟戀嚇到　收起玩心「為事業鋪路」

▲熊熊創立個人品牌「嘎蹦熊」。（圖／記者侯家瑜攝）
▲熊熊創立個人品牌「嘎蹦熊」。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/專訪

2022-05-24 12:00:00

35歲的藝人熊熊（卓毓彤）外表亮麗、上圍豐滿，是大家心目中的「美胸女神」，除了在演藝事業打拚之外，近來也搭上「宅經濟」創立個人品牌「嘎蹦熊」，想讓因疫情而無法出門的人，都能在家邊追劇邊吃好吃的零嘴。熊熊日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時，熊熊坦言創業後推掉不少應酬局，生活圈自然也單純許多。

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▲熊熊是大家心目中的美胸女神。（圖／熊熊IG）
▲熊熊是大家心目中的美胸女神。（圖／熊熊IG）
熊熊先前開的串燒店因不敵疫情而收攤，後來發現零食老少咸宜且能跟上宅經濟，才決定開始著手「嘎蹦熊」，而一直都抱有創業夢的她，過去的副業都是與朋友合作，這次終於以個人名義推出品牌：「從成本、包材、販賣到宣傳，嘎蹦熊都是由我一手包辦。」開心表示銷售量超乎預期，每個月都供不應求，已經賣到缺貨：「原本預計8000桶要在3個月賣掉，沒想到竟然秒殺。」從目前的成長速度來看，熊熊推測很快就能回本，也感謝圈內好友幫忙宣傳，省了不少行銷成本之外，還意外發現自己的好人緣。

▲熊熊一直都抱有創業夢。（圖／記者侯家瑜攝）
▲熊熊一直都抱有創業夢。（圖／記者侯家瑜攝）
行銷嘎蹦熊之餘，熊熊也透過商品拉近與粉絲的距離，透露私下有創立以「嘎蹦熊」為名的Line群組，讓喜愛嘎蹦熊的網友們除了能「揪團」之外， 也能分享日常瑣事。而最讓熊熊印象深刻的是，一位粉絲某天突然傳了一張盜版照，才讓她驚覺嘎蹦熊被有心人士仿冒後販售：「它的價錢比我們便宜一半，我本來有想向臉書檢舉，但後來因為對方成本少，所以廣告費用就比我們還大手筆，就被駁回了！」呼籲想買嘎蹦熊的網友，需注意是否透過合法通路：「目前只有和比較知名的平台合作，也可以到我官方IG私訊詢問。」

▲熊熊呼籲大家注意仿冒品。（圖／熊熊IG）
▲熊熊呼籲大家注意仿冒品。（圖／熊熊IG）
雖然過程辛苦卻成就滿滿，熊熊笑說創業後應酬局變得很少，沒有多餘的時間談戀愛，已把所有心力投注在事業上，這也是她單身1年多以來最大的收穫：「我以前都是為了別人而活，幾乎不會拒絕朋友的邀約，現在我真的很少出去玩。」坦言目前完全不會想談感情，也忙到沒有時間約會，自嘲要記取過往教訓，不想重蹈覆徹、為了感情放棄事業：「這樣太浪費了，希望未來的男友不要干涉我太多，能支持我。」

▲熊熊坦言目前完全不會想談感情。（圖／熊熊IG）
▲熊熊坦言目前完全不會想談感情。（圖／熊熊IG）
熊熊透露目前的工作夥伴大約落在20多歲，並不會是她考慮的對象：「我過去談過很多姊弟戀，最小有相差到6、7歲，但經驗都不好，我會不自覺地找理由去關心、照顧，甚至是委屈配合，所以很容易寵壞對方。」相較下來，熊熊較傾向交往成熟穩重的男生，可以一起討論事業、未來規畫。至於談戀愛的底線、地雷，熊熊表示「暴力」絕對不能容忍，即便另一半沒有傷害自己，但只要出現失控的情緒或是舉動，就務必提高警覺，主動離開。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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