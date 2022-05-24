專訪／熊熊曾被姊弟戀嚇到　收起玩心「為事業鋪路」

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行銷嘎蹦熊之餘，熊熊也透過商品拉近與粉絲的距離，透露私下有創立以「嘎蹦熊」為名的Line群組，讓喜愛嘎蹦熊的網友們除了能「揪團」之外， 也能分享日常瑣事。而最讓熊熊印象深刻的是，一位粉絲某天突然傳了一張盜版照，才讓她驚覺嘎蹦熊被有心人士仿冒後販售：「它的價錢比我們便宜一半，我本來有想向臉書檢舉，但後來因為對方成本少，所以廣告費用就比我們還大手筆，就被駁回了！」呼籲想買嘎蹦熊的網友，需注意是否透過合法通路：「目前只有和比較知名的平台合作，也可以到我官方IG私訊詢問。」
雖然過程辛苦卻成就滿滿，熊熊笑說創業後應酬局變得很少，沒有多餘的時間談戀愛，已把所有心力投注在事業上，這也是她單身1年多以來最大的收穫：「我以前都是為了別人而活，幾乎不會拒絕朋友的邀約，現在我真的很少出去玩。」坦言目前完全不會想談感情，也忙到沒有時間約會，自嘲要記取過往教訓，不想重蹈覆徹、為了感情放棄事業：「這樣太浪費了，希望未來的男友不要干涉我太多，能支持我。」
熊熊透露目前的工作夥伴大約落在20多歲，並不會是她考慮的對象：「我過去談過很多姊弟戀，最小有相差到6、7歲，但經驗都不好，我會不自覺地找理由去關心、照顧，甚至是委屈配合，所以很容易寵壞對方。」相較下來，熊熊較傾向交往成熟穩重的男生，可以一起討論事業、未來規畫。至於談戀愛的底線、地雷，熊熊表示「暴力」絕對不能容忍，即便另一半沒有傷害自己，但只要出現失控的情緒或是舉動，就務必提高警覺，主動離開。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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