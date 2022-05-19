雙北不同調　民進黨團籲侯友宜：新北該立即停課

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副總召李倩萍指出，現在新北市的學校停課標準反反覆覆，沒有一致標準可讓學生及家長可依循，有不少家長希望教育局可以提出折衷的辦法，透過線上教學與實體授課兩者並行的方式，讓家長可評估自己照顧的時間與能力，自行選擇教學的方式，不會讓造成照顧的問題。
廖宜琨以自身經驗說，小孩昨日剛恢復上課，今早又被通知因為班上有同學確診，下午要把孩子接回，他還有彈性時間去接孩子，但很多家長沒辦法，且市府沒有統一的命令，讓校長面臨很多壓力；李坤城批，市府每次都以「城鄉差距」為藉口，把責任推給學校校長及老師，其實他們都是「敢怒不敢言」。
李坤城強調，如侯友宜認為大部分的都會區已有多數停課，就請宣布都會區的學校停課一週，有需求帶孩子來學校；另外，他也提到很多市政建言，侯友宜都是讓人「等侯已久」，包括未有疫苗保護力的學生先停課、增設兒童綠色優先通道及時段、購買唾液快篩給學童，及增設車來速篩檢站，擴大篩檢量。
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