COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

雙北不同調　民進黨團籲侯友宜：新北該立即停課

▲民進黨新北市議會黨團呼籲，未來一週是全台疫情的高峰期，北北基桃為共同生活圈，新北應立即宣布停止實體課程。（圖／民進黨新北市議會黨團提供）
▲民進黨新北市議會黨團呼籲，未來一週是全台疫情的高峰期，北北基桃為共同生活圈，新北應立即宣布停止實體課程。（圖／民進黨新北市議會黨團提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-19 22:44:04

疫情嚴峻，台北市長柯文哲昨（18）日宣布自23日起至27日，台北市國小、國高中改為遠距上課，但新北市長侯友宜仍然授權各學校自行決定，引發民怨；民進黨新北市議會黨團今（19）日召開記者會，呼籲學校優先防疫，新北市該立即停課。

我是廣告 請繼續往下閱讀
總召陳啟能認為，雙北市是生活圈，台北市已經宣佈5月23至5月27日停課一週，而其他縣市已於昨（18）日陸續宣布一制性的停課的相關辦法，但侯友宜卻沒有跟進，僅回應授權各校決定；侯友宜不能再把責任推給校長來承擔，新北市應通通來停課一週，也請市長展現魄力好好的思考接納。

副總召李倩萍指出，現在新北市的學校停課標準反反覆覆，沒有一致標準可讓學生及家長可依循，有不少家長希望教育局可以提出折衷的辦法，透過線上教學與實體授課兩者並行的方式，讓家長可評估自己照顧的時間與能力，自行選擇教學的方式，不會讓造成照顧的問題。

廖宜琨以自身經驗說，小孩昨日剛恢復上課，今早又被通知因為班上有同學確診，下午要把孩子接回，他還有彈性時間去接孩子，但很多家長沒辦法，且市府沒有統一的命令，讓校長面臨很多壓力；李坤城批，市府每次都以「城鄉差距」為藉口，把責任推給學校校長及老師，其實他們都是「敢怒不敢言」。

李坤城強調，如侯友宜認為大部分的都會區已有多數停課，就請宣布都會區的學校停課一週，有需求帶孩子來學校；另外，他也提到很多市政建言，侯友宜都是讓人「等侯已久」，包括未有疫苗保護力的學生先停課、增設兒童綠色優先通道及時段、購買唾液快篩給學童，及增設車來速篩檢站，擴大篩檢量。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

不停課？侯友宜臉書遭灌　侯家軍呂家愷籲中央應統一標準

支持停課　國民黨議員陳偉杰憂：會考蓋牌恐有連鎖反應

新北＋27230　跟進北市停課2週？侯友宜：彈性授權校長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀