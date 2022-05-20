T1／中信特攻季後賽遭遇太陽　喊出「我大閃電」口號

新北中信特攻籃球隊晉級T1 League元年季後賽，首輪將與臺中太陽正面對決。球隊今天（19日）正式宣布季後賽口號為「We da Flash 我大閃電」，誓言將徹底展現引以為傲的「閃電」快速球風，堅定朝向冠軍金盃目標馳騁前進。





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中信特攻季後賽口號「We da Flash 我大閃電」，沿用本季球隊貼身紀錄影片的片名，除象徵球隊在爭取最高榮耀過程中，展現年輕球隊的充沛體能與飛快速度、團結醞釀的強大能量外，閃電強烈光芒劃破黑暗天空，也代表著中信特攻本季走過大小低潮所累積的無比韌性，最終將在關鍵時刻綻放耀眼光芒。





T1 League季後賽首輪採3戰2勝制，中信特攻將於26日晚間7點在主場新莊體育館和太陽進行Game 2交手。球隊季後賽主場門票將於本週五（20日）正式開賣，中午12點30分至晚間6點，先開放中信特攻季票會員優先購票，晚間7點起則全面開放一般觀眾購票，球迷可透過「FamiTicket全網購票系統(https://www.famiticket.com.tw/Home)」購買。





為號召全台線人共同進場應援，26日進場觀眾皆贈送「We da Flash」造型加油棒，及主視覺拼貼背景明信片。此外，通過場邊三大活動關卡，還可搜集6張季後賽主視覺上的特攻球員貼紙，讓大家能夠DIY自製加油明信片，打造充滿創意的主場基地，共同醞釀出最強大的閃電能量，與特攻球員一起捍衛主場新莊體育館。





而為回饋中信特攻鐵粉本季熱情支持，球團特別推出限量30組的「閃電奪冠套票」，邀請球迷集氣力挺中信特攻捧起榮耀冠軍金盃！套票內容包括「季後賽全主場門票(至少一場首輪門票，若晉級總冠軍戰則包含特攻後續所有主場賽事門票)」及「We da Flash」口號應援毛巾一條，至於座位則安排於主隊球員席正後方的「A2特區」前三排，絕對是特攻鐵粉應援首選位置。





只要中信特攻順利奪冠，奪冠套票將額外贈送「FMVP簽名紀念小球」、「冠軍紀念帽」及「冠軍紀念T-Shirt」，套票總價值超過6,000元；若球隊未奪冠，則將補贈2022-23年中信特攻主場開幕戰特區門票兩張。「奪冠套票」一組售價2,500元，將與季後賽主場門票同步於5月20日中午12點30分開始販售，更多售票詳情請見中信特攻官方社群公告。



