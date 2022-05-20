射箭／世界盃韓國站決賽5/21登場　ELEVEN現場直播

2022年射箭世界盃韓國光州站即將登場， 台灣射箭代表隊在首站土耳其安塔利亞站，男團湯智鈞、 蘇于洋及魏均珩聯手出擊，在反曲弓男子組順利摘金， 女團同樣也有好表現，由老將雷千瑩領軍， 搭配彭家楙與小將郭紫穎收下銅牌，本次韓國光州站ELEVEN體 育家族將帶來現場直播服務，請觀眾朋友不要錯過。





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台灣男子反曲弓射箭代表隊在安塔利亞射箭世界盃男團決賽， 展現神射功力，全場射出10支10分箭，以6比0橫掃義大利， 拿下金牌。根據世界射箭總會最新更新排名， 台灣男團在這次安塔利亞站摘金之後，世界排名積分增至363. 75分，從第5名竄升到第1，擠下韓國的351.25積分， 登上世界第1，這次在韓國光州的比賽，想必競爭更加激烈。





女子團體部分老將雷千瑩領軍， 搭配彭家楙與小將郭紫穎收下反曲弓女子組銅牌，最新積分來到24 0.25分，世界排名也小幅提升1名來到第9。 總教練林政賢表示，目前隊員們都很健康， 由於杭州亞運確定延至明年舉辦， 接下來的法國巴黎與哥倫比亞美德殷兩站世界盃， 也可能會改為參賽。





ELEVEN體育家族將為觀眾帶來射箭世界盃系列賽各站轉播， 韓國光州站更是無時差現場直播，5/21(六)早上8點45分複 合弓團體決賽，12點45分則要送上複合弓個人4強及決賽，5/ 22(日)早上8點45分反曲弓團體決賽，12點45分則要送上 反曲弓個人4強及決賽，精彩比賽請鎖定ELEVEN體育二台， 一起為台灣好手加油。



