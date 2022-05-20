馬術巴黎奧運選拔　EI國際馬術總會副會長黃啟芳出席論壇

由FEI國際馬術總會（Fédération Équestre Internationale，FEI）所主辦的年度馬術論壇， 地點位在瑞士洛桑管理學院（IMD）， 本次主題圍繞第三十三屆夏季奧林匹克運動會，也就是即將於202 4年舉辦的「巴黎奧運」， 研討馬術相關競賽在奧運比賽中的選拔標準與內容。 除了奧運項目以外， 提供肢體障礙者參加的帕拉馬術運動將如何決定選拔標準以及進行方 式，也是本次論壇的討論重點。





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