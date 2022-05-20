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澳洲大選倒數！民生議題成焦點　執政聯盟、工黨差距縮小

▲澳洲將於5月21日舉行大選。澳洲國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲將於5月21日舉行大選。澳洲國旗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-20 07:51:09

澳洲將於5月21日舉行大選，經濟、稅收、疫情、衞生、氣候、邊境、國家安全和教育等，皆是這次選舉的重點議題。隨著選舉時間越來越近，由總理莫里森（Scott Morrison）帶領的自由-國家聯盟，與主要競爭對手工黨，雙方的民調差距也逐漸收窄，鹿死誰手難判，令本次大選增添不少變數。

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綜合《衛報》等外媒整理與報導，本次選舉將會改選眾議院全部151個席位以及參議院76個席位中的40個席位，按照慣例，得到眾議院多數議員支持的黨派為執政黨，由其領袖出任總理，意即政黨需要在眾議院贏得至少76個席位（過半）才能組成多數政府。

目前，自由-國家聯盟擁有76個席位，而工黨則有69個席位，其他6席由小黨和獨立人士佔據。

根據《澳大利亞廣播公司》的選舉分析師格林（Antony Green）推測，由於雙方差距相當緊湊，如果自由-國家聯盟失掉1席，但工黨也沒能再獲得7席，則澳洲將出現一個「懸浮議會」（hung parliament），在這種情況下，主要政黨的其中1個必須獲得足夠的小黨或獨立議員的支持才能組建政府。

在選舉議題方面，據《英國廣播公司》（BBC）報導，由於整個澳洲的家庭都面臨預算緊縮，生活成本飆升至21年高位，通貨膨脹率超過了工資增長（2.3%），意味著人們口袋裡的錢減少，預計民生、通膨將是本次選民關注的關鍵問題。

此外，由於澳洲政府2018年下令禁用華為5G設備，還在2020年協助發起有關新冠疫情源頭、北京應對手法的調查後，2國關係持續惡化，雙方從貿易到外交均有摩擦，因此中澳關係也成為外交政策備受關注的項目。

澳洲工黨指控，中國與索羅門群島簽署安全協議，意味著澳洲自二戰結束以來，在太平洋地區的重大外交失敗，執政聯盟須為此負責；自由-國家聯盟則批評對手過度親中。據悉，中國有意在澳洲大選後，重整與澳方關係，但具體會採取什麼行動，仍視後續選舉果而定。

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