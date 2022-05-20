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蔡英文就職6週年　最新民調：近5成認為政府防疫準備不足

▲總統蔡英文執政滿6週年，但最新民調顯示近5成不滿防疫表現。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文執政滿6週年，但最新民調顯示近5成不滿防疫表現。（圖／總統府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-20 08:49:332022-05-20 10:43:46

新冠肺炎本土疫情炸鍋，在蔡英文總統520就職前夕全台累計確診達107萬例，昨日本土新增確診90331例、死亡59例都創下紀錄。根據台灣民意基金會今（20）日發布最新民調，49.2％的受訪者不認為蔡政府對於Omicron疫情有做好準備。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中平均成績不及格，只有59.53分。

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台灣民意基金會今日公布「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調，當詢問「您是否相信政府對新一波疫情的爆發有做好準備，例如快篩試劑。」結果顯示，7.9%相信、29.5%相信、28%不太相信、21.2%一點 也不相信、13.4%沒意見、不知道、拒答。20歲以上台灣人中，38%基本上相信政府對新一波疫情的爆發有做好準備，但有49%不以為然。不相信比相信多10.8%。

當詢問「面對這次疫情危機，衛福部長陳時中領軍的『中央流行疫情指揮中心』整體現您會給幾分？」結果發現27.7%認為非常好，打 80 分以上；12.5%認為還算好，打61-79分； 19.5%認為表示現普通，只給60分；16.3%認為不太好，只打50-59分；19%認為非常不好，打 0-49 分；5%不知道/拒答，平均成績不及格，只有59.53分。

游盈隆指出，近半數台灣社會大眾並不相信政府對這次疫情爆發有做好準備，意味著政府長期以來引以為傲的「超前部署」已不具說服力。陳時中的防疫表現不及格，顯示國人對陳時中領軍的疫情指揮中心近期表現已瀕臨信心全面崩盤的邊緣。代表過去一個月全國公民對疫情指揮中心防疫表現的評價出現巨大的轉變，當中難掩許多民眾失望、錯愕、焦慮、恐懼和氣憤的心情。

本次民調訪問對象：20歲以上成年人；抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽架構以系統；抽樣訪問日期111年5月16日至111年5月17日；有效樣本1,077 人；抽樣誤差在95%的信心水之下，約± 2.99個百分點。

▲台灣民意基金會發表蔡總統上任6週年民調。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會發表蔡英文總統上任6週年民調。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會發表蔡總統上任6週年民調，衛福部長陳時中獲不及格分數。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會發表蔡總統上任6週年民調，衛福部長陳時中獲不及格分數。（圖／台灣民意基金會提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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