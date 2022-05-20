洪偉明親姊姊「染疫病逝」 資深影人不捨：4天前才通話
凱渥集團創辦人洪偉明親姊姊、資深電影人洪偉珠（Margaret），昨（19日）傳出感染新冠肺炎離世，她將《名偵探柯南》、《美女與野獸》、拉斯馮提爾的《在黑暗中漫舞》等經典好片介紹給台灣觀眾，老友藍祖蔚在臉書不捨追念，「電影圈一位俠女，就這樣子揮手告別...」
藍祖蔚表示，4天前打電話給洪偉珠，拜託她幫聯絡片商老闆片子授權事宜，洪偉珠回答「過兩天再說」，藍祖蔚發覺她聲音沙啞，關心詢問，洪偉珠僅表示「感冒了」，沒想到，18日晚上病況惡化緊急送醫，隔天一早去世。
細數洪偉珠引進台灣的電影，藍祖蔚說，除了鍾楚紅、夏文汐等老港片時期，《新天堂樂園》是她的夢幻代表作，後來到華納公司服務，經典的《美女與野獸》開啟浪漫的卡通傳奇，最為人推崇的就是向台灣人介紹拉斯馮提爾，「而且，眼光獨到，交情好到能夠搶到坎城金棕櫚《在黑暗中漫舞》」。
藍祖蔚表示，近年洪偉珠發行作品變少，但偶爾仍會幫助一些國片，回憶對方為人「古道熱腸、快言快語，罵人快，道歉也快，她是電影圈中的俠女」，藍祖蔚向老友道別：「Margaret瑪格麗特，謝謝妳，曾經帶給我們的溫暖，帶給我們那些美麗時光，再見。」（編輯：楊穎軒）