徐巧芯遭烏龍爆料！PTT造謠者遭起底 竟是「學校老師」
台北市國民黨議員徐巧芯19日下午，遭網友「Vek1112（微克）」在PTT八卦板發文指控，徐巧芯「違停不給開單」」，更大酸是議員典範；對此，徐巧芯氣炸表示，自己當下五度請警員開單，但對方執意不肯，要求與警員對質，信義分局也證實這是烏龍爆料，「Vek1112（微克）」也向徐巧芯道歉，不過其身份也遭鄉民起底，疑似是學校老師。
「Vek1112（微克）」昨天在PTT八卦版以「北市巧芯議員違停不給開單」為題發文，指出自己朋友在台北市任職警察，下午發現一輛車違停在紅線，遂上前準備開單，但正要開單時，徐議員便「正氣凜然」的出現，並當眾教育他，文末還不忘反諷徐巧芯「真是議員典範，議座議座得第一，不曉得是否又未各位上了一課？」
該言論引發網友熱議，徐巧芯更親上火線解釋，她表示，自己確實有違停在紅線，看到警察要開單，於是就出去給證件，同時也好奇詢問該員警遇到這種狀況會是勸導還是立即開單，但為免糾紛依然請員警開罰。
徐巧芯說，對方聽完後，卻突然說自己不願意開單了，過程中，她還五度請這位警員開單，但對方仍不願意，沒想到現在又上網爆料，要求與對方對質。
昨日晚間信義分局證實徐巧芯過去4年，徐巧芯及她的辦公室同仁從無銷單與關心過任一件交通違規案件，「Vek1112（微克）」的言論是烏龍爆料；對於爆料網友，徐巧芯晚間則是揚言將對其提告，該名網友聞訊後，立刻在19時許向徐巧芯私訊道歉，並稱「請給剛出社會的我一個機會。」
目前有網友挖出爆料者的真實身分，疑似為學校老師，前年12月於「WomenTalk」版討論學生掃地問題時，「Vek1112(微克)」秀出「導師聘任書」表明自己是老師，慘遭網友狠酸「2年前是老師，現在變成剛出社會？」。（編輯：孫唯容）