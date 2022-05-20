升息加疫情！民眾景氣、股市樂觀度降、賣房意願半年新低
國泰金控公布今（2022）年5月國民經濟信心調查結果，在主要央行加速緊縮與本土疫情迅速升溫，影響景氣展望及民眾消費意願，景氣展望指數走低，股市樂觀指數亦大幅下滑，賣房意願指數更創半年新低。此外，民眾對於2022年平均通膨預期值進一步上升至2.66%，89%民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中高達45%民眾認為通貨膨脹率會介於2.5-3%區間。
國泰金指出，國發會最新公布的3月景氣對策信號由由黃紅燈轉為綠燈，領先與同步指標皆下跌，5月調查顯示，受到主要央行加速緊縮，加上中國大陸防疫封鎖與本土疫情升溫影響，景氣展望指數下降至-25.9（4月-16.0），現況指數走低至-43.8（4月為-16.5）；民眾薪資上漲預期指數滑落至0.6（4月為7.1），大額消費意願指數因本土疫情持續升溫而進一步降至-9（4月0）。
在房屋交易調查方面，賣房意願指數下降至-8.3（4月-2.3），為半年新低，顯示近期央行貨幣政策緊縮與本土疫情上揚，明顯影響民眾的賣房意願。
此外，主計總處估計2022年經濟成長4.02%，通貨膨脹率2.48%，國泰金5月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.09%，低於4月的3.30%，78%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上，而民眾對於2022年平均通膨預期值為2.66%，較4月的2.36%明顯上升，89%民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中高達45%民眾認為通貨膨脹率會介於2.5-3%區間。
由於全球主要央行加速貨幣政策緊縮，台股跟隨國際股市震盪，5月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數大幅走低至-12.9（4月2.9），風險偏好指數亦滑落至2.9（4月12.0）。
國泰金這項調查是在今年5月1月至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬1129份有效填答問卷。