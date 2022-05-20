股東會旺季至！33%民眾願參與除權息、58%報稅季前不賣股
國泰金控今（20）日公布今（2022）年5月國民經濟信心調查結果，隨著上市櫃企業多數將集中於第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，時事題也調查也發現，有33.4%民眾有意願參與除權息，但也有34%的民眾意願不高或沒意願參與，與上次調查結果相近。。同時在進入5月報稅季，有58.1%的民眾表達在報稅季前不會出脫股票基金，與上次調查結果相近。
在上市櫃企業股東旺季到來，國泰金調查發現，與去年5月調查結果相比，這次調查結果顯示，有33.4%民眾有意願參與除權息，相對上次調查減少0.2個百分點；34%的民眾意願則不高或沒意願參與，相對上次調查減少0.6個百分點；另有32.6%民眾無意見。整體而言，民眾對於參與除權息的意願與上次調查相近。
此外，每年5月報稅季來臨，投資人有賣股票基金資產換現繳稅或節稅的需求，若與去年5月調查結果比較，國泰金最新調查結果顯示，有58.1%的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，相對上次調查增加2.5個百分點，而15.8%民眾會出脫股票基金，相對上次調查減少3.3個百分點，26.1%則無意見。整體而言，民眾在報稅季前是否出脫股票的看法與上次調查相近。
國泰金這項調查是在2022年5月1月至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬1129份有效填答問卷。