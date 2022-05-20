限五天！超商火鍋湯底、洋芋片只要17元 可樂買一送一
超商限定優惠又來了！7-ELEVEN今（20）日起開跑本周限定優惠，不過只有一款李錦記火鍋上湯買一送一，等於一包湯底17元，心得多數都是正面回饋，煮過的網友們大推：「李錦記好用，麻辣拿來煮火鍋、煮麵都方便」、「李錦記好吃」，另一討論亮點則是衛生紙兩包22元，平均單包11元，對於上班族來說，外出買午餐時順手買兩包放抽屜用很方便。
全家超商本周會員優惠至5月22日，只有一款買一送一，不過好險值得買，卡迪那海苔山葵洋芋片買一送一後，平均單包17元，以相同容量袋裝洋芋片來看，價格算是便宜，口味反應也不錯：「山葵不錯吃，但整包都空氣」、「洋芋片的價格不錯」、「洋芋片很好吃」、「海苔味比山葵味重」。
買2送1則有杜老爺甜筒及農心泡菜拉麵，等於打6.7折，雖然原味辛拉麵較知名，但若是不擅吃辣的人，泡菜拉麵反而比較不辣。酒類最受眾人力推的則是蘋果酒及白啤酒，不只好喝、價格也很甜，尤其夏日蜜蘋果酒平均單罐特價約37元，讓省錢網友直呼：「蘋果酒價格好佛」。
萊爾富雖然店數不及7-ELEVEN及全家，但折扣誠意可說是大勝，即日起至5月22日前，可口可樂纖維+、歐維氏巧克力、Kitkat抹茶、OREO餅乾指定口味都是買一送一，立頓巧克力奶茶買2送2也相當於半價。這次會員優惠還有大罐烏梅汁2瓶99元，每罐接近1公升，平均單罐50元左右，同樣引起討論：「這款烏梅汁比較濃，悅氏比較淡」、「烏梅汁好喝，真的不錯」、「推烏梅汁」。