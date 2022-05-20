立委視導團將赴WHA　王婉諭：爭取參加國際組織

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王婉諭今日接受媒體採訪時證實此事，她期望爭取更廣大的國際支持。她指出，這幾個禮拜以來，國際上已經有眾多夥伴相繼為台灣發聲，包括美國、日本、加拿大、歐洲議會、丹麥、捷克等，不計其數的國家以各種形式聲援台灣，我國具有WHO會員的13個友邦，也已經向WHO完成提案，要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。
針對台灣至今仍未收到WHA的正式邀請函，王婉諭表達譴責與抗議，台灣作為一個主權獨立的國家，我國的2300萬公民也都是全球社會的一份子，不應該被排除在世界的醫療衛生體系之外。
王婉諭表示，近幾年來，台灣已經向世界展現，我國擁有強韌穩固的民主制度，以及無論是科技產業、醫療技術、生物科技，台灣都有充沛的資源與經驗向世界提供貢獻。尤其在疫情之下，更有許多能夠相互交流、幫助的地方，「此次出訪最重要的目的，就是要強化國際與台灣之間的交流，為台灣在國際上拓展更多的參與可能。」
王婉諭也指出，在各國逐漸走向與疫情共存的同時，台灣正面臨嚴峻疫情考驗，她希望能透過這次機會，汲取各國的經驗與對策，度過這次的難關；作為全球公民的一員，台灣不會放棄參與國際的機會；作為世界民主陣營的一員，台灣會持續堅守自由、人權與民主的的價值。希望這次出訪，能向世界傳達一個重要的訊息，台灣，會是一個最值得信賴與友善的夥伴。