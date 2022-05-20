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立委視導團將赴WHA　王婉諭：爭取參加國際組織

▲爭取參加國際組織，立委視導團將赴WHA，時力立委王婉諭證實將參加。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.20）
▲爭取參加國際組織，立委視導團將赴WHA，時力立委王婉諭證實將參加。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.20）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-20 12:29:26

第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日登場，但我國至今仍未收到邀請函，朝野立委組成的視導團，今（20）日晚間將啟程前往瑞士日內瓦。立委指出，除將表達台灣樂意參加國際組織並爭取加入的聲音，也希望與專家交換疫情等看法。

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WHA的立委視導團，將於今日出發前往瑞士日內瓦，預計26日返國，與會立委包括民進黨立委林靜儀、國民黨立委李德維與陳玉珍、時代力量立委王婉諭。

王婉諭今日接受媒體採訪時證實此事，她期望爭取更廣大的國際支持。她指出，這幾個禮拜以來，國際上已經有眾多夥伴相繼為台灣發聲，包括美國、日本、加拿大、歐洲議會、丹麥、捷克等，不計其數的國家以各種形式聲援台灣，我國具有WHO會員的13個友邦，也已經向WHO完成提案，要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。

針對台灣至今仍未收到WHA的正式邀請函，王婉諭表達譴責與抗議，台灣作為一個主權獨立的國家，我國的2300萬公民也都是全球社會的一份子，不應該被排除在世界的醫療衛生體系之外。

王婉諭表示，近幾年來，台灣已經向世界展現，我國擁有強韌穩固的民主制度，以及無論是科技產業、醫療技術、生物科技，台灣都有充沛的資源與經驗向世界提供貢獻。尤其在疫情之下，更有許多能夠相互交流、幫助的地方，「此次出訪最重要的目的，就是要強化國際與台灣之間的交流，為台灣在國際上拓展更多的參與可能。」

王婉諭也指出，在各國逐漸走向與疫情共存的同時，台灣正面臨嚴峻疫情考驗，她希望能透過這次機會，汲取各國的經驗與對策，度過這次的難關；作為全球公民的一員，台灣不會放棄參與國際的機會；作為世界民主陣營的一員，台灣會持續堅守自由、人權與民主的的價值。希望這次出訪，能向世界傳達一個重要的訊息，台灣，會是一個最值得信賴與友善的夥伴。

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