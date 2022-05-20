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啟程！拜登上任後首趟亞洲行　專家：圍堵中國之旅

▲美國總統拜登19日搭乘空軍一號前往韓國，展開就任後首場亞洲行。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登19日搭乘空軍一號前往韓國，展開就任後首場亞洲行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-20 10:22:15

美國總統拜登（Joe Biden）19日啟程，展開任內首次亞洲行，預計4天的時間內，將會訪問韓國以及日本，期間還將參加「四方安全對話」（Quad），其目標被認為是重新瞄準中國。有專家指出，印太地區目前已經形成圍堵中國的格局，拜登這趟亞洲行就是圍堵共產中國之旅。

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拜登展開自2021年1月就任以來首次亞洲行，將於20日至22日訪問韓國、22日至24日訪問日本，並且分別與韓國總統尹錫悅以及日本首相岸田文雄進行會面，在24日時，也將參加「四方安全對話」領導人峰會，與澳洲總理莫里森以及印度總理莫迪進行會談。

根據《自由亞洲電台》報導，中國評論員陳破空表示，在烏克蘭戰局穩定下來之後，拜登能夠騰出手來對付中共。雖然沒有明說，但拜登的亞洲之旅就是針對中共之旅，準確來說，是「圍堵共產中國之旅」。

俄烏戰爭已經持續將近3個月，一直是外界輿論焦點。美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言系主任葉耀元教授認為，拜登此刻出訪亞洲，是要向盟友展示，印太戰略區和美中對抗仍是美國最核心的外交事務。葉耀元表示，從美方角度來看，拜登出訪亞洲就是要確保印太戰略區，在合作方面繼續去推展。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）19日表示，拜登將會在東京宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），屆時岸田文雄以及澳洲、東南亞、東北亞國家的領導人將會視訊與會。

陳破空表示，美國此舉在某種程度上，也是與中國主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和「一帶一路」進行抗衡。其目的是建立一個以民主經濟體為主的印太經濟結構。而目前最大問題就是台灣能否加入。

陳破空指出，按道理來說，台灣是一個不可忽視的經濟體、亞洲四小龍之首，應該加入這個經貿協定，但對於中國來說，可能又是一個刺激，所以拜登會謹慎選擇，「台灣是一個敏感話題，而其他國家的加入是遲早的事情」。

針對拜登亞洲行，中國已經出現反對之舉，中國官媒《人民日報》旗下的《環球時報》18日的評論，稱拜登亞洲行是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。《新華社》19日也發表名論，稱「警惕美國在亞洲兜售『對抗』禍水」。

中國外交部發言人趙立堅19日表示，正在密切關注有關拜登訪問亞洲的消息，任何地區合作架構都不應針對第三方或者損害第三方利益。同時中國也宣布將在19日至23日在海南島東側展開軍事訓練。

陳破空認為，北京的反應是必然的，但很多是做給國內看，穩定中共的統治，繼續進行反美宣傳。但中國採取的反制越多，可能受到的包圍就越嚴密。

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