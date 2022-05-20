蔡英文、蘇貞昌民調因疫情小跌　游盈隆：考驗在下個月

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台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」(Presidential Job Approval Rating) 46.2%，下滑 3.7%，相對Omicron 疫情全面引爆，正帶來全面性社會、經濟和政治衝擊，這個月聲望只下滑 3.7％，表示全國民眾怒火還沒燒到總統府。 根據官方說法，未來一個月疫情將達最高峰，然後進入高原期，對整個台灣社會不啻是一個史無前例的天大災難，蔡英文執政團隊該如何及會如何應對?以降低傷害，重新贏回人民的信賴，這是除中共可能武力犯台外，蔡英文八年總統任內最嚴厲的挑戰與考驗。
當詢問民眾「您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現？ 」結果發現，有8.2%非常滿意，37.5%還算滿意，22.3%不太滿意，21.9%一點也不滿意，10.1%沒意見、不知道、拒答。
游盈隆表示，和上個月相比，社會大眾對蘇內閣整體施政表現的反應，出現明顯的不同，滿意的人減少2%，不滿意的人增加3.1%。這一來一往，使得原本滿意者比不滿意者多6.6%，如今已被壓縮為1.55。這具體說明了，嚴重疫情當頭，民怨叢生，蘇貞昌領軍的內閣團隊首當其衝，沒有倖免於難的可能。
游盈隆分析指出，當Omicron疫情大爆發，並已經相當程度對人民生活帶來衝擊和傷害時，蘇內閣施政滿意度下滑幅度不算太大，和蔡英文聲望小幅下滑一樣，都顯示民眾怒火還沒真正燒到總統府和行政院，目前頂多只有燒焦的味道，真正的考驗是接下來的一個月。
本次民調訪問對象為20歲以上成年人；抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽架構以系統；抽樣訪問日期111年5月16日至111年5月17日；有效樣本1,077 人；抽樣誤差在95%的信心水之下，約± 2.99個百分點。
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