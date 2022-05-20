首季僑外投資來台金額翻倍漲　新南向國家增3.55%

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投審會指出，金額增加，主要因首季核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以約新台幣105億6,343萬4,743元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所，以約新台幣246億7,308萬4,363元取得永大機電3億7,900萬2,832股等大型投資案所致。
1到4月，投審會核准新設公司件數為406件，投資金額約2億5,734萬5,555美元（約新台幣77億2,036萬6,674元），並核准新南向國家來台投資件數為150件，年減13.79%，但金額計2億7,630萬5,000美元（約新台幣82億8,915萬元），較上年同期增加3.55%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。
陸資來台方面，首季核准陸資來台投資件數為17件，年增54.55%，而投(增)資金額計763萬8,000美元（約新台幣2億2,914萬元），年減56.28%。投審會指出，金額減少，主因是去年同期有香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司，以新台幣2億7,450萬元增加台灣分公司營業所用資金等大型投資案，比較基期偏高所致。
投審會統計，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,527件，核准投（增）資金額計25億3,516萬4000美元（約新台幣760億助5,492萬元）。
對外投資方面，今年1到4月投審會核准（備）對外投資件數為190件，年增41.79%，投（增）資金額計約22億3,893萬1,000美元（約新台幣671億助6,793萬元)），年增51.90%，主要因為核准緯穎科技4億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION、台北富邦以約新台幣60億元，受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等大型投資案所致。
另外，投審會指出，核准（備）對新南向國家投資件數為47件，較上年同期增加11.90%，投（增）資金額計美金7億8,621萬6,000元（約新台幣235億8,648萬元），較上年同期減少18.41%，其中投資金額較大者為澳大利亞、越南、新加坡。
對中國大陸投資方面，1到4月核准投資件數126件，年減8.70%，核准投（增）資金額計10億8,193萬3,000美元(約新台幣324億5,799萬元)，年增33.47%。