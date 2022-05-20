國民黨：蔡英文無力解決四高壓力　人民辛苦、青年痛苦

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國民黨表示，生活很辛苦是人民切身的真實感受，但民進黨卻仍拿出口、餐飲業營業額等數據來幫蔡英文粉飾太平，當雞蛋、肉品、蔬菜、水果、衛生紙等各項民生物資不斷漲價，餐飲小吃也持續喊漲，人民生活必需的支出費用一直墊高，但薪資卻「凍漲」、甚至因失業而「歸零」之下，蔡英文還要用虛幻的數據來掩蓋人民生活痛苦只增不減的事實嗎？
「人民痛苦指數飆升是高房價、高物價、高青年失業率堆積而成的，蔡英文卻無力解決！」國民黨進一步指出，根據內政部不動產資訊平台最新資料，2021年第4季全國房價所得比達9.46倍，追平統計以來新高！民眾平均要不吃不喝超過9年才能在台灣買房。房仲業者進一步依據相關數據統計，以六都20至30歲的8年級生來看，在桃園、台中、台南、高雄，約要不吃不喝3至4年才可存到買房頭期款，新北市需不吃不喝5年，台北市更需不吃不喝8年以上。
國民黨表示，蔡英文曾提出「房市三箭」要讓房市回歸正常，顯然「不僅未中靶心，還全射空了」，高房價問題不但持續存在，還越來越嚴重，讓人民安身立命的負擔越來越大，更讓年輕朋友視買房為「不可能的任務」，蔡英文「空心」的政策方案處理不了問題，人民、年輕朋友背負的沈重壓力，何時才能解決？
物價高漲的壓力更讓人民喘不過氣來，國民黨表示，主計總處公布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38%，不僅連續9個月「破2」通膨警戒線，更是連續兩個月破3，續創9年半新高；其中，外食費年增率更擴大為5.56%，刷新13年4個月紀錄。國民黨指出，民進黨聲稱「政府努力穩定國內物價外，也提出加薪減稅，來減輕國人生活需求的負擔」，但蔡英文沒有解決物價不斷高漲的問題，導致通膨吃掉微幅成長的薪資，人民生活負擔不但沒有減輕，反而越來越重，民進黨政府看不到人民的痛苦嗎？還是根本無力解決？
「青年失業率居高不下，讓年輕人對未來充滿危機感」，國民黨表示，根據主計總處統計，今年3月份20至24歲青年失業率高達12.48%，不僅是自去年9月以來新高，也較去年同期增加0.63個百分點，是所有年齡層中，失業率增加速度最快的族群；進一步相較，我國青年比其他主要國家青年面臨更不友善的就業市場，鄰近的日本、韓國、香港等青年失業率皆低於我國甚多，日本更只有3.8%，我國青年失業率甚至高於美、加、英、德、澳等國，顯示我國青年不僅要面對低薪的困境，可能連領低薪的機會都沒有。蔡英文曾承諾「要讓年輕人找得到好工作、敢生敢養」，顯然已成空頭支票，當我國青年陷入找不到工作、找不到希望的困境時，這難道不是當權主政者最大的怠惰嗎？
國民黨強調，蔡英文六年的執政，經常是「口號喊得響亮、效果讓人無感」，足夠生計、維持生活只是人民最基本、也是最切身的需求，但在「四高」的痛苦壓力下，看不到政府解決問題的能力；就連面對疫情衝擊，政府的防疫物資也準備不足，快篩、藥物、疫苗大缺貨，讓台灣淪為染疫高風險國家，也讓人民生存受到威脅。國民黨呼籲蔡英文總統就任六週年之際，應該「苦民所苦」，少一點政治算計與鬥爭，多一點心力在解決人民的「四高」痛苦，不要讓台灣人民持續為生活辛苦，更不要讓青年朋友繼續為看不到的未來痛苦。