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100盎司肉肉火鍋回歸！板腱牛排買1送3：騎車去拿會哭

▲去年三級警戒期間暴紅的「100盎司肉肉火鍋」，業者在5月20日宣布回歸，50盎司大胃王套餐加1元再多送50盎司肉盤。（圖／Nash提供）
▲去年三級警戒期間暴紅的「100盎司肉肉火鍋」，業者在5月20日宣布回歸，50盎司大胃王套餐加1元再多送50盎司肉盤。（圖／Nash提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-20 11:45:51

單日本土病例逼近10萬大關，飯店、餐飲、百貨明顯感覺到人流減少，業者除了調整餐期，也全力發動外帶攻勢。瀧厚炙燒熟成牛排去年在三級警戒期間，因推出熟成板腱牛排「買1送3」一炮而紅，還有現場等候取餐的客人受不了訂餐電話響不停，央求店員先拔掉門市內的電話線。

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瀧厚在今（20）日宣布，去年造成廣大迴響的熟成板腱牛排「買1送3」再度回歸，即日起至6月底買7盎司板腱牛排（390元），再多送一份7盎司板腱牛排，以及牛肝菌菇燉飯、巧達玉米濃湯，等於用夜市牛排的價格，品嘗餐廳等級的肉品。

▲6月底前買7盎司板腱牛排390元，再加送一份7盎司板腱牛排、牛肝菌菇燉飯、巧達玉米濃湯。（圖／瀧厚提供）
▲6月底前買7盎司板腱牛排390元，再加送一份7盎司板腱牛排、牛肝菌菇燉飯、巧達玉米濃湯。（圖／瀧厚提供）
瀧厚炙燒熟成牛排表示，至5月底前除了原先的炙燒梅花豬買1送3，也就是點任一主餐（最便宜為炙燒梅花豬290元），加送炙燒梅花豬、牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯，今（20）日起至6月底再加碼，花不到400元就能獲得兩份熟成板腱牛排。

此外，瀧厚鍋物在去年三級警戒期間曾推出100盎司肉肉火鍋，原先50盎司大胃王套餐只要加1元，再升級多送50盎司肉盤，加上其他菜盤、附餐及湯底，讓前去取貨的網友貼出警世照，提醒其他人千萬別騎車去拿，因為會多到哭出來。

▲瀧厚鍋物去年推出100盎司肉肉火鍋，前去取貨的網友特地貼出警世照，提醒其他人千萬別騎車去拿，因為袋子會多到哭出來。（圖／民眾提供）
▲瀧厚鍋物去年推出100盎司肉肉火鍋，前去取貨的網友特地貼出警世照，提醒其他人千萬別騎車去拿，因為袋子多到哭出來。（圖／民眾提供）
50盎司大胃王套餐分為全豬1499元、豬牛雙拼1599元、全牛1699元，都是內含50盎司肉盤，以及2份菜盤、2份附餐、2份湯底，如果多加1元就再送50盎司肉盤，等於花最少1500元就能拿到100盎司全豬火鍋。

如果對食物重量沒有概念，單位換算來看，100盎司等於2.83公斤，光是肉片重量就直逼3公斤。100盎司肉片分裝為20盒，平均每盒5盎司肉片是75元，且這並未算入兩份菜盤、兩份附餐及兩份湯底。去年實際買回家的民眾曬出戰果照表示：「肉盤多到直接擊落家中冰箱的冷凍庫跟冷藏庫」，連常買菜的主婦也認為「買肉送火鍋」很划算。

▲民眾曬出肉盤擊落冰箱的戰果照，若是家裡人口少，100盎司肉肉火鍋可能要分兩三餐才能吃完。（圖／Nash提供）
▲民眾曬出肉盤擊落冰箱的戰果照，若是家裡人口少，100盎司肉肉火鍋可能要分兩三餐才能吃完。（圖／Nash提供）
知名餐廳貳樓也開跑「四人外帶套餐」活動，即日起每天提供6種四人外帶套餐，均一價796元，每天早上6點開放當日Inline外帶訂購，當天賣完為止。以A套餐來看，內含經典火腿班尼蛋、總匯活力歐姆蕾、鹽麴奶油雞肉飯、香爆椒麻唐揚細扁麵、紅茶、奶茶、主廚濃湯、蕃茄濃湯，外帶自取整套800元有找，許多門市開放當日點餐沒多久就滿單。

▲貳樓推出6款「四人外帶套餐」，均一價796元，許多門市一早開放訂餐沒多久就滿單，圖為A套餐。（圖／小薰提供）
▲貳樓推出6款「四人外帶套餐」，均一價796元，許多門市一早開放訂餐沒多久就滿單，圖為A套餐。（圖／小薰提供）

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