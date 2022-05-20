100盎司肉肉火鍋回歸！板腱牛排買1送3：騎車去拿會哭

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瀧厚炙燒熟成牛排表示，至5月底前除了原先的炙燒梅花豬買1送3，也就是點任一主餐（最便宜為炙燒梅花豬290元），加送炙燒梅花豬、牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯，今（20）日起至6月底再加碼，花不到400元就能獲得兩份熟成板腱牛排。
此外，瀧厚鍋物在去年三級警戒期間曾推出100盎司肉肉火鍋，原先50盎司大胃王套餐只要加1元，再升級多送50盎司肉盤，加上其他菜盤、附餐及湯底，讓前去取貨的網友貼出警世照，提醒其他人千萬別騎車去拿，因為會多到哭出來。
50盎司大胃王套餐分為全豬1499元、豬牛雙拼1599元、全牛1699元，都是內含50盎司肉盤，以及2份菜盤、2份附餐、2份湯底，如果多加1元就再送50盎司肉盤，等於花最少1500元就能拿到100盎司全豬火鍋。
如果對食物重量沒有概念，單位換算來看，100盎司等於2.83公斤，光是肉片重量就直逼3公斤。100盎司肉片分裝為20盒，平均每盒5盎司肉片是75元，且這並未算入兩份菜盤、兩份附餐及兩份湯底。去年實際買回家的民眾曬出戰果照表示：「肉盤多到直接擊落家中冰箱的冷凍庫跟冷藏庫」，連常買菜的主婦也認為「買肉送火鍋」很划算。
知名餐廳貳樓也開跑「四人外帶套餐」活動，即日起每天提供6種四人外帶套餐，均一價796元，每天早上6點開放當日Inline外帶訂購，當天賣完為止。以A套餐來看，內含經典火腿班尼蛋、總匯活力歐姆蕾、鹽麴奶油雞肉飯、香爆椒麻唐揚細扁麵、紅茶、奶茶、主廚濃湯、蕃茄濃湯，外帶自取整套800元有找，許多門市開放當日點餐沒多久就滿單。