COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蜜桃臀女神畫展驚見巧合！性感背影誘人　被虧根本炫耀文

▲擁有蜜桃臀的壯壯去看畫展，恰巧遇到水蜜桃畫作。（圖／壯壯FB）
▲擁有蜜桃臀的壯壯去看畫展，恰巧遇到水蜜桃畫作。（圖／壯壯FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-20 11:30:002022-05-20 12:13:46

福爾摩沙台新夢想家啦啦隊女神壯壯（沈立心），因為甜美外型和健美身材，深獲球迷們喜愛，尤其是她豐滿圓潤的蜜桃臀，更是個人的鮮明標誌，她昨（20）日曬出看畫展背影照，沒想到巧遇一張描繪水蜜桃的畫作，與她的好身材簡直一模一樣，粉絲笑說「蜜桃臀想吃水蜜桃嘛！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲壯壯是橫跨籃球、棒球領域的啦啦隊女神。（圖／壯壯FB）
▲壯壯是橫跨籃球、棒球領域的啦啦隊女神。（圖／壯壯FB）
▲壯壯臀部很翹，是個人鮮明的標誌。（圖／壯壯FB）
▲壯壯臀部很翹，是個人鮮明的標誌。（圖／壯壯FB）

壯壯曾說，家裡基因遺傳因素，女性都是天生下盤較穩固，小時候被嘲笑「大屁股」，對自己較沒自信，會想穿衣服遮起來，沒想到現在歐美身材受歡迎，她豐滿翹臀反而成為一種優勢，讓人羨慕，很多屁股扁平的女性，還必須做重訓苦練臀部，讓天生擁有豐臀的她覺得很驕傲。

她在臉書秀出畫展巧遇水蜜桃畫作，和自己的背影對比，讓網友們誇讚說「相似程度100%」、「根本炫耀文」、「妳的蜜桃臀更讓人垂涎」，即將出道10週年，壯壯預計6月推出性感寫真書，屆時美臀亮相，預計將再掀起一股搶購風潮。

▲壯壯秀出火辣的蜜桃臀，跟畫作幾乎一模一樣。（圖／壯壯FB）
▲壯壯秀出火辣的蜜桃臀，跟畫作幾乎一模一樣。（圖／壯壯FB）
▲壯壯曬出畫作對比，被粉絲笑「蜜桃臀想吃水蜜桃」。（圖／壯壯FB）
▲壯壯曬出畫作對比，被粉絲笑「蜜桃臀想吃水蜜桃」。（圖／壯壯FB）

而壯壯不只身材好，也是有智慧、有實力的女孩，曾擔任球評被質疑專業性不足，她奮發向上讀書，考上輔仁大學體育管理碩士班研究體育行銷，現正努力寫論文，鑽研啦啦隊與球迷忠誠度的關聯性，需要500份調查問卷，結果她一在臉書徵求粉絲填寫問卷，迅速湧進了700多人協助，讓壯壯直呼感動！近日《NOWnews今日新聞》發起「必敗精神糧食！哪一位啦啦隊女神的寫真書，你願意掏錢收藏？」民調活動，壯壯6月即將發行寫真集，支持壯壯的網友快來幫她衝票數！

壯壯拉票下猛招！超短裙直逼禁區　喊話奪年度「辣辣隊」

壯壯高衩泳衣太「震」撼　一轉身整顆大蜜桃外露

林襄俏皮噴濕下半身！「老公視角」火辣寫真不藏了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀