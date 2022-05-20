九成千禧世代搶就業！自估待業期近百日再創新高

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選擇「先就業」的人中，有64.6%的新鮮人「已經開始」找工作了，比例高過去年的62.7%，也多過2019年的59.3%，顯見疫情帶來的負面經濟效應，讓畢業生增加憂患意識，積極啟動求職計畫。在這群求職起跑者中，已有21.3%「獲得」企業錄取，算是目前最幸運的一群職場菜鳥，也略高於去年的19.6%，以及前年的18.3%，但仍低於2019年的25.9%，代表過去2年多的疫情變數，確實持續衝擊到畢業生謀職進度。
對於首份工作，新鮮人最想進入的行業，在可複選狀況下，前5名分別是科技資訊業、餐飲住宿與休閒旅遊、金融保險與會計統計，以及批發零售與貿易、大眾傳播與公關廣告。
今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為31,697元，與去年的31,462元相比，回升235元，且連2年出現反彈，並創下9年新高；若以學歷別來看，「學士學歷」新鮮人的期望值是30,976元，比去年上調110元，對比企業願意提供的起薪30,148元，落差有2.7%的幅度；「研究所學歷」新鮮人的期望值為33,730元，比去年增加624元，對比企業願意提供的起薪32,912元，落差僅2.4%的幅度。即使期望與現實之間，存在薪資落差，但仍有46.2%新鮮人會在「履歷表」上填寫期望薪資，34%會在「面試時」提出期望薪資。
此外新鮮人估計自己，要費多少時間才能找到工作呢？據調查顯示，有28.8%的人認為要花「2個月以上至3個月不到」的時間；26.6%認為要花上「3個月以上至4個月不到」；今年的平均值落在3.3個月，約為99天，比去年多出3天，受到此波本土疫情衝擊，新鮮人的「預估待業期」創下九年新高！
而對於畢業或退伍後求職這件事，合計有高達95.3%的人，會「感到恐慌」，比例超過去年的94.1%，求職恐慌度達4年高點。其中58.1%屬於「怕待業太久，經濟壓力大」；25.6%屬於「怕入錯行、找錯職務」；11.6%屬於「怕工作不適合自己的個性」。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，西元2000年出生的「千禧世代」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出學歷貶值與文憑主義式微的職場趨勢，只是今年遇到本土疫情延燒，導致觀望氣氛濃厚，推估想延畢或轉考公職的人恐怕也不少。
楊宗斌建議，社會新鮮人要有高度危機感，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，否則以5月中旬前的錄取率僅2成出頭，低於以往逾2成5的常態水準，顯現大環境對畢業生來說，確實「疫常」險峻，因此個人積極度的高低，會成為縮短待業時間的關鍵因素。
另外，新鮮人擔心疫情衝擊未趨緩，期望待遇仍處於3萬出頭水準，不敢奢望能大幅提升，他也呼籲政府持續推出多元化的「僱用青年獎助計畫」，並有具體配套限制措施，避免低薪魔咒，也兼顧畢業季就業市場的「量與質」。
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