民調指陳時中防疫表現不及格 高虹安籲別再自我感覺良好
台灣民意基金會今（20）日發布最新民調，衛福部長陳時中領軍的中央流行疫情指揮心平均只有59.53分，台灣民眾黨立委呼籲陳時中防疫不要繼續自我感覺良好，整天說潑民眾冷水的話，該醒醒了。
民眾黨立院黨團今日舉辦「視訊看診亂象多，蔡政府如何面對疫情高峰？」記者會，會後媒體詢問民調指出，衛福部長陳時中領軍的中央流行疫情指揮心平均只有59.53分。立委高虹安回應表示，民眾感覺非常直接，在防疫政策放寬後，大家都預測到疫情會升溫，但指揮中心卻沒有準備防疫所需的物資，包括快篩、藥物，當然指揮官的分數會從很高到被評為不及格。
高虹安表示，「請指揮官不要再自我感覺良好」，讓人以為陳時中跟大眾是不同社會的人，大學生確診被學校丟包，陳時中竟說「大學生了應該會自己照顧自己」，住老公寓的民眾被居隔無法領物品，竟說「窗戶打開把鑰匙丟下去」，民眾排隊買快篩，陳時中在立院答覆質詢時竟說「因為不希望民眾囤貨」。高虹安呼籲指揮中心與行政院該醒醒了，若沒有亡羊補牢的措施，民調只會繼續往下掉，不要只會說澆大家冷水的話。
立委張其祿表示，指揮中心一直喊「超前部署」，紓困特別預算花了8400億元，但是從一開始的口罩荒、疫苗荒、快篩劑荒，到近期的視訊問診之亂，哪件事是真的超前部署，民眾給59分已經很仁慈，若防疫還是沒做好，只會一直探底。