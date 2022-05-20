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中市幼教補教不停課　家長質疑決策標準「不擋人財路」

▲台中市長盧秀燕視察國中會考考場，舉出手臂秀出防疫距離。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.20）
▲台中市長盧秀燕視察國中會考考場，舉出手臂秀出防疫距離。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-20 11:16:22

台中市長盧秀燕昨宣佈高中至國小全面停課，卻在網路被罵翻，原來中市府的規定是幼兒園、補習班安親班不停課，沒後援的家長一樣可把孩子送到學校。家長大罵「難道不知道幼兒園最危險嗎？」「國高中都要打第3劑了，停什麼課？」「沒後援的孩子去學校上課，沒後援的老師怎麼辦？」甚至有家長懷疑，市府決策混亂是為「不擋人財路」。

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台中市確診人數連2天創新高，加上12歲以下孩子大多未打疫苗，家長、民代要求市府儘快對停課與否作出決策，盧秀燕昨下午3時在防疫記者會宣佈高中、國中、國小停課，「讓沒有後援的孩子去學校上課，有後援的在家遠距」，晚間被市議員林祈烽抓包，指市府的網路宣傳有兩種版本，第一種是三級學校停課、第二種加了「幼兒園、課照中心、補習班維持正常上課」。

▲台中市議員林祈烽指市府校園防疫「真是有夠亂、有夠離譜的決策」！（圖／林祈烽提供，2022.05.20）
▲台中市議員林祈烽指市府校園防疫「真是有夠亂、有夠離譜的決策」！（圖／林祈烽提供，2022.05.20）
林祈烽說，如此混亂的訊息，區公所人員和家長都搞不清楚哪一個版本才是正確。他痛批：「高中以下學校為什麼不包含幼兒園？學校停課，課照中心和補習班不停課，盧市長難道認為病毒只會在學校傳染嗎？真是有夠亂、有夠離譜的決策！」

以往台中市防疫政策和新北市較相近，這次停課標準和2天前宣佈的台北市類似，新北市則堅持有城鄉差距，堅持不跟進台北市。家長湧進盧秀燕臉書留言，認為台中的防疫工作應該要有自己的一套，不能凡事跟風北部城市。也有老師不滿必須到校，問「沒後援的老師怎麼辦？老師們必須到校再到各班遠距教學，這政策真是神奇！帶著沒施打疫苗的孩子跟著去學校合適嗎？」

罵最凶的莫過於幼兒園、補習班不停課，家長問「幼稚園的孩子不但一起睡覺、一起吃飯，有的口罩還戴得亂七八糟，更怕病毒！」「國高中生更莫名奇妙 ，要打第三劑了還要停課，國三高三秒畢業。重症風險相對高的幼兒園卻繼續上課，這是什麼邏輯？」

▲台中市政府指停課的兩套宣傳版本都是正確的。（圖／台中市政府提供，2022.05.20）
▲台中市政府指停課的兩套宣傳版本都是正確的。（圖／台中市政府提供，2022.05.20）
市府則以新聞稿說明，指幼兒園與課照中心以托育照顧為主而非課程，補習班不像高中國中國小有共同課程或完備遠距教學系統，所以不在此波遠距教學的範疇。但台中市防疫停課標準原就比中央疫情指揮中心的「九宮格」匡列標準嚴格，請家長不必擔憂。

但市府似乎忘記，中央的「九宮格」只適用被全面停課的國高中，而非家長憂心的國小與幼兒園，甚至上盧秀燕臉書批評，市府不讓幼兒園及補習班停課，是不想擋人財路、影響營收，導致年底選舉不支持盧秀燕連任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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