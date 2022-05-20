奶粉之亂！美國女目睹貨架被掃空　商店內爆口角

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雖然沒有拍攝到雙方的臉，但可以看到推車裡放著許多罐小容量的嬰兒奶粉，而被指責的女子則用有點蹩腳的英語回答：「妳以為我知道你會來拿這個嗎？」、「我們拿是因為我們會付錢。」
拍攝短片的媽媽重複強調，對方把整個配方奶粉的貨架都掃空了，並反問：「難道我就不付錢了？我家裡有個孩子要養，而你剛剛清空了整個架子」、「這就是配方奶粉短缺的全部原因。你已經把它們全都從架子上拿下來了，一次都買了！有些孩子今天需要配方奶粉，但他們買不到，因為你只是買來囤積。」
報導指出，奶粉短缺並不限於只在特定的州，而是全國性的問題。經過1分多鐘的爭辯後，搶光奶粉的婦女選擇繼續購物、不搭理影片拍攝者，讓後者氣的直呼：「那不是你的問題，對吧？」
影片在社群媒體上引發大量討論，不少人都認為，商家應該限制每個人可以購買的數量，還有人指控，有些大量搶購奶粉的人根本不是因為家裡有小孩，而是想在網路上轉售獲利；但也有人為搶購者辯護，聲稱奶粉短缺不是因為囤貨，認為不應該責怪未雨綢繆的父母。
@chopneditsFull video of the real #formulashortage going on. Filmed in Massachusetts. (Ask before using). NY has completely empty shelves in the locations I just went to as well.
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