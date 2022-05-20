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奶粉之亂！美國女目睹貨架被掃空　商店內爆口角

▲由於疫情、供應鏈等問題，美國許多父母近日都苦惱於買不到配方奶粉。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於疫情、供應鏈等問題，美國許多父母近日都苦惱於買不到配方奶粉。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-20 11:21:412022-05-20 11:24:57

美國因供應鏈受阻、疫情下缺工，陷入配方奶粉短缺的危機，而2月亞培公司（Abbott）因食安問題關閉位於密西根州的工廠後，使得問題更加惡化，不少爸媽都在抱怨買不到奶粉來餵孩子，迫使美國政府援引《國防生產法》，要求供應商優先供貨給奶粉製造商。近日一段拍攝於麻塞諸塞州的短片也在抖音上引發熱議，1名媽媽在目睹超市貨架上的奶粉被1名婦女掃空後，憤而與對方爆發口角。

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根據《每日郵報》報導，這場衝突據悉發生在麻州1間「目標」（Target）零售商店，1名媽媽在目睹另1名女性的購物車裡塞滿幾十罐的配方奶粉後，忍不住驚呼：「看看這一切！看看架子，你不認為我的孩子也需要它（奶粉）嗎？」

雖然沒有拍攝到雙方的臉，但可以看到推車裡放著許多罐小容量的嬰兒奶粉，而被指責的女子則用有點蹩腳的英語回答：「妳以為我知道你會來拿這個嗎？」、「我們拿是因為我們會付錢。」

拍攝短片的媽媽重複強調，對方把整個配方奶粉的貨架都掃空了，並反問：「難道我就不付錢了？我家裡有個孩子要養，而你剛剛清空了整個架子」、「這就是配方奶粉短缺的全部原因。你已經把它們全都從架子上拿下來了，一次都買了！有些孩子今天需要配方奶粉，但他們買不到，因為你只是買來囤積。」

報導指出，奶粉短缺並不限於只在特定的州，而是全國性的問題。經過1分多鐘的爭辯後，搶光奶粉的婦女選擇繼續購物、不搭理影片拍攝者，讓後者氣的直呼：「那不是你的問題，對吧？」

影片在社群媒體上引發大量討論，不少人都認為，商家應該限制每個人可以購買的數量，還有人指控，有些大量搶購奶粉的人根本不是因為家裡有小孩，而是想在網路上轉售獲利；但也有人為搶購者辯護，聲稱奶粉短缺不是因為囤貨，認為不應該責怪未雨綢繆的父母。

@chopneditsFull video of the real #formulashortage going on. Filmed in Massachusetts. (Ask before using). NY has completely empty shelves in the locations I just went to as well.

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