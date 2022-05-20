COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡英文執政6週年　基進籲：讓世界看見遠離中國決心

▲總統蔡英文執政6週年，台灣基進呼籲油門催落，用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文執政6週年，台灣基進呼籲油門催落，用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-20 11:32:49

今（20）日為總統蔡英文執政6週年，台灣基進表示，2000年後三位民選總統，蔡可以說是罪順風的總統，在本土政權完全執政的情況下，蔡政府應「油門催落」，讓台灣人民面對中國更有危機意識，另鞏固台灣共同體的邊界「民主自由」更是當務之急；台灣基進表示，鼓勵民進黨政府大力催下油門，用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心，而打造以台灣利益為第一考量的「忠誠在野黨」是這一代人的歷史任務，基進會繼續打造第二支本土政黨隊伍，實踐民主鞏固、本土監督。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣基進表示，千禧年以來，台灣歷任三屆總統，他們不同的「與中國的距離」成就了彼此的歷史定位。同時間，世界也經歷著對中國從期待、熱戀，到破滅與分手的階段。

台灣基進說，對比前總統陳水扁的逆風、馬英九的順風轉逆風，邁入兩屆全面執政的蔡英文可謂最「順風」的總統。2016年挾318反中國併吞民氣上台，而後年底川普上台發動美中貿易戰，國際趨勢朝美中對立全面扭轉，全球民主抗中連線成形，台灣的戰略重要性陡升。

台灣基進表示，雖然2018年，曾因「韓流」席捲，台灣差點逆國際趨勢走回親中死胡同。但隨著2019年爆發香港反送中抗暴，與2年來疫情肆虐全球，世界對中國的信任降至低點。加以2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略，民主國家與中俄同盟間的軍事對抗檯面化。台灣作爲中國對外擴張的最前線，在西方將中國視為遠大於俄羅斯的威脅的主旋律下，各國透過與台灣在軍事、經濟、民主價值上的合作鞏固對中國威懾勢在必行。

台灣基進說，總體順風的大環境下，民進黨政府即將迎來全面執政六週年。能夠理解民進黨政府的為難，阿扁政府末期的「時不我與」，讓二次執政的民進黨在在施政風格上存在許多「權宜」。但必須強調，大力催油門並不會重現陳水扁時代的困境，台灣對內不存在扁政府朝小野大的困境，對外國際更是大亮綠燈。

台灣基進表示，台灣亟待催油門處理的危機，就是面對獨裁中國的難以預測，台灣社會明顯在危機意識上認知不足。首先，作為文明國家一員的台灣必須認清一個事實：「不能用文明國家的標準理解中國」。台灣的處境不容任何僥倖。

台灣基進強調，上至政府下至人民，都應該要把中國發動侵台灣戰爭當作無法避免的未來。並認知到這樣的威脅是全面性、複合性而沒有下限的。

另外，台灣基進也提到，鞏固台灣共同體的邊界「民主自由」是當務之急。歷經三任總統，每次大選台灣人都要擔憂威權回歸、中國回歸，定期改選定期亡國感。究其原因，是轉型正義馬力不足，與沒有一個足夠強大，始終站在台灣本位立場的「忠誠在野黨」。

台灣基進表示，轉型正義不足的後遺症，可由近期南加州台灣人教會槍擊案窺見。主張中國國族主義的韓粉心態扭曲，選擇以「暴力」來恫嚇台灣國族認同者，台灣的轉型正義工程卻仍鄉愿地謀求「和解」，寄希望於這些加害者集團願意「共生」，以致國民黨至今仍為台灣主流的政治選擇、統派動輒對獨派暴力相向，這是本末倒置的歷史共業。

最後，台灣基進表示，打造以台灣利益為第一考量的「忠誠在野黨」是這一代人的歷史任務。國民黨必須裂解，風向黨無法信任。台灣共同體的民主屋頂需要兩根支柱才會牢固。台灣基進的組建、入政與茁壯，就是透過打造第二支本土政黨隊伍，實踐民主鞏固。政府治理交給民進黨，本土監督交給台灣基進。

台灣基進說，風起時刻，鼓勵民進黨政府大力催下油門，用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心；而另一方面，推動台灣獨立的旗幟不能中斷，台灣基進願作台灣精神的捍衛者，以新世代的衝勁為台灣開闢新局、鞏固基石。

總統蔡英文明就職6週年　總統府：防疫優先

承諾本月有1億劑快篩　蔡英文：若確診致死率0.02%勿恐慌

巷仔內／蔡政府低調推、國際助攻　中華隊變身台灣隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀