蔡英文執政6週年　基進籲：讓世界看見遠離中國決心

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台灣基進說，對比前總統陳水扁的逆風、馬英九的順風轉逆風，邁入兩屆全面執政的蔡英文可謂最「順風」的總統。2016年挾318反中國併吞民氣上台，而後年底川普上台發動美中貿易戰，國際趨勢朝美中對立全面扭轉，全球民主抗中連線成形，台灣的戰略重要性陡升。
台灣基進表示，雖然2018年，曾因「韓流」席捲，台灣差點逆國際趨勢走回親中死胡同。但隨著2019年爆發香港反送中抗暴，與2年來疫情肆虐全球，世界對中國的信任降至低點。加以2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略，民主國家與中俄同盟間的軍事對抗檯面化。台灣作爲中國對外擴張的最前線，在西方將中國視為遠大於俄羅斯的威脅的主旋律下，各國透過與台灣在軍事、經濟、民主價值上的合作鞏固對中國威懾勢在必行。
台灣基進說，總體順風的大環境下，民進黨政府即將迎來全面執政六週年。能夠理解民進黨政府的為難，阿扁政府末期的「時不我與」，讓二次執政的民進黨在在施政風格上存在許多「權宜」。但必須強調，大力催油門並不會重現陳水扁時代的困境，台灣對內不存在扁政府朝小野大的困境，對外國際更是大亮綠燈。
台灣基進表示，台灣亟待催油門處理的危機，就是面對獨裁中國的難以預測，台灣社會明顯在危機意識上認知不足。首先，作為文明國家一員的台灣必須認清一個事實：「不能用文明國家的標準理解中國」。台灣的處境不容任何僥倖。
台灣基進強調，上至政府下至人民，都應該要把中國發動侵台灣戰爭當作無法避免的未來。並認知到這樣的威脅是全面性、複合性而沒有下限的。
另外，台灣基進也提到，鞏固台灣共同體的邊界「民主自由」是當務之急。歷經三任總統，每次大選台灣人都要擔憂威權回歸、中國回歸，定期改選定期亡國感。究其原因，是轉型正義馬力不足，與沒有一個足夠強大，始終站在台灣本位立場的「忠誠在野黨」。
台灣基進表示，轉型正義不足的後遺症，可由近期南加州台灣人教會槍擊案窺見。主張中國國族主義的韓粉心態扭曲，選擇以「暴力」來恫嚇台灣國族認同者，台灣的轉型正義工程卻仍鄉愿地謀求「和解」，寄希望於這些加害者集團願意「共生」，以致國民黨至今仍為台灣主流的政治選擇、統派動輒對獨派暴力相向，這是本末倒置的歷史共業。
最後，台灣基進表示，打造以台灣利益為第一考量的「忠誠在野黨」是這一代人的歷史任務。國民黨必須裂解，風向黨無法信任。台灣共同體的民主屋頂需要兩根支柱才會牢固。台灣基進的組建、入政與茁壯，就是透過打造第二支本土政黨隊伍，實踐民主鞏固。政府治理交給民進黨，本土監督交給台灣基進。
台灣基進說，風起時刻，鼓勵民進黨政府大力催下油門，用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心；而另一方面，推動台灣獨立的旗幟不能中斷，台灣基進願作台灣精神的捍衛者，以新世代的衝勁為台灣開闢新局、鞏固基石。