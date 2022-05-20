百貨集結餐飲品牌推特色粽　絕妙口感嚐鮮體驗

端午佳節即將到來，不僅各大飯店推出粽子禮盒搶商機，百貨業者也集結美食品牌以特色粽吸引消費者。義享時尚廣場蒸鮮腸粉、鰻魚日記、鄧師傅、帕莎蒂娜烘焙坊等，端出百貨獨家「荷香干貝珍珠雞」、少見的「鰻魚粽」、奢華版「鮑魚干貝荷葉飯」、以及中西合壁的「麵包粽」等。夢時代則網羅時時香、漢來上海湯包、黑橋牌、果然匯、饗泰多等餐飲品牌，推出近30款豐富選擇。
義享時尚廣場今年所推出的名粽禮盒特別以新鮮的海鮮做為首選食材重點。其中高雄百貨獨家的鰻魚日記「鰻魚粽禮盒(十顆)」，採用廣受好評的炙燒鰻魚，搭配冬蝦、蓮子豆、及台灣豬肉，風味獨特。「鄧師傅」承襲去年大受好評的鮑魚干貝荷葉飯，今年將經典再升級以日式蒲燒鰻魚與干貝做為主題，推出「鰻魚干貝荷葉飯」，透過食材與調味的完美比例，與鰻魚碰撞出好滋味的火花。
百貨獨家蒸鮮腸粉「荷香干貝珍珠雞禮盒（8入）」，以荷葉香氣、糯米軟糯的口感並加入干貝、豬肉、鹹蛋黃等豐富食材創造出獨樹一格的絕佳風味。Pasadena帕莎蒂娜烘焙坊今年創新推出中西合壁的「麵包粽」為端午傳統開啟新風味，兼具法式與日式風格的「紫心麻糬」、「南洋咖哩」、「南法芋香鴨」等三款，搭配柔軟帶Q勁的手工麵包皮，成為今年與「粽」不同的全新選擇。
今年義享時尚廣場也特別透過線上訂購的方式，提供消費者在家輕鬆點選端午禮品送到家的服務，民眾只要至E SKY Online 就能在專屬的活動頁面，找到自己最愛的禮品。部份品牌也提供提前預訂享專屬折扣，5月31日前更有全站滿299元免運優惠，讓端午送禮更加便利。
夢時代館內品牌推出特色禮盒，甜粽、鹹粽、南部粽、北部粽、餐飲名店的粽子應有盡有。「時時香」祭出包含新品「噴香麻油雞肉粽」在內的四款跨界飄香創意粽，融合台式與泰式風味、鹹甜皆有；「果然匯」首次推出蔬食者最佳首選「紅麴養生粽」；「星巴克」由最受歡迎的星冰粽與星蕨餅搭配推出兩款端午禮盒；「手信坊」以黑糖外皮佐以芒果慕斯、紅豆抹茶牛奶慕斯之冰粽禮盒也相當受顧客喜愛。