別讓幼童成為防疫邊緣人！張志豪籲侯友宜買唾液快篩試劑

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張志豪表示，桃園市政府已經率先提供幼兒園公費的唾液快篩試劑，日前質詢教育局長張明文時，也呼籲市府應比照桃園跟進購買唾液的快篩試劑，提升幼兒防疫的效能，同時免除鼻腔採檢的不適感與恐懼感；不過，張明文僅回應，新北因需求量大，不適合比照桃園。
張志豪指出，新北每日都是全國確診人數最高的縣市，光是新北市3至6歲的幼童就有12萬人左右，但幼童對於鼻腔的採檢容易產生不適感，甚至會產生心理的陰影，導致採檢不意；為增加採檢效能以及保障幼童，他要再度呼籲市府加速購買唾液快篩試劑，別讓幼童成為防疫的邊緣人。
侯友宜17日在新北的防疫會議上曾說，無論是哪種試劑，市府的原則是要讓民眾購買到便宜、方便、好用試劑，任何的試劑，包括「唾液快篩試劑」都會討論購買；為此，張志豪今日藉由與侯友宜同台的機會，也親自向侯友宜爭取購買唾液的快篩試劑，提供給嬰幼兒使用，以降低其不適感。
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