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別讓幼童成為防疫邊緣人！張志豪籲侯友宜買唾液快篩試劑

▲新北市議員張志豪今日藉由與新北市長侯友宜同台的機會，為0至6歲的幼兒請命，向侯友宜爭取購買唾液快篩試劑。（圖／新北市議員張志豪提供）
▲新北市議員張志豪今日藉由與新北市長侯友宜同台的機會，為0至6歲的幼兒請命，向侯友宜爭取購買唾液快篩試劑。（圖／新北市議員張志豪提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-20 11:53:46

別讓幼童成為防疫邊緣人！繼民進黨新北市議員李坤城呼籲市府加速購買唾液的快篩試劑後，議員張志豪今（20）日陪同市長侯友宜前往消防局第七救災救護大隊國光分隊慰問投入防疫工作的警消弟兄，再度為0至6歲的幼兒請命，當面向侯友宜爭取採購唾液快篩試劑。

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侯友宜今日受訪時則回應，這部分衛生局已做了充分的準備，衛生局會給大家做回應。

張志豪表示，桃園市政府已經率先提供幼兒園公費的唾液快篩試劑，日前質詢教育局長張明文時，也呼籲市府應比照桃園跟進購買唾液的快篩試劑，提升幼兒防疫的效能，同時免除鼻腔採檢的不適感與恐懼感；不過，張明文僅回應，新北因需求量大，不適合比照桃園。

張志豪指出，新北每日都是全國確診人數最高的縣市，光是新北市3至6歲的幼童就有12萬人左右，但幼童對於鼻腔的採檢容易產生不適感，甚至會產生心理的陰影，導致採檢不意；為增加採檢效能以及保障幼童，他要再度呼籲市府加速購買唾液快篩試劑，別讓幼童成為防疫的邊緣人。

侯友宜17日在新北的防疫會議上曾說，無論是哪種試劑，市府的原則是要讓民眾購買到便宜、方便、好用試劑，任何的試劑，包括「唾液快篩試劑」都會討論購買；為此，張志豪今日藉由與侯友宜同台的機會，也親自向侯友宜爭取購買唾液的快篩試劑，提供給嬰幼兒使用，以降低其不適感。
 

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