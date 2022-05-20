楊志良提告蔡英文涉殺人及貪汙 黃偵琳：荒唐！數學不好
針對前衛生署署長楊志良竟控告總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中涉犯殺人及貪汙，高雄市議員參選人黃偵琳今(20)日除在臉書發文除強調，前所未見！也認為，自2019年武漢肺炎肆虐全球，台灣一直都是防疫模範生，然而面對病毒不斷變種以及民生考量，政策及配套確實都尚有可以改進之處。
黃偵琳也針對楊志良指控防疫負責人未能替國人準備充足疫苗引用相關報導提出澄清，2021/07/23柯文哲憂疫苗打太慢恐過期 指揮中心將提前回收、2022/03/06 疫苗打氣不振26萬劑莫德納過期將銷毀、2022/05/03輝瑞BNT疫苗標準品過期，陳時中表示，新品這2天抵台。
另外，針對楊志良指控防疫負責人未能替國人準備充足快篩，黃偵琳也以相關報導反駁說，2022/05/07快篩試劑將比照口罩，發放學校戰備存量、2022/05/17快篩試劑通路還有存貨，經濟部臉書發文「請支援澄清」。
最後，黃偵琳認為，使用率不高的時候採購被說浪費錢，有需求時加緊採購被說圖利廠商，用不完又說浪費錢，話都給楊志良說就飽了，提不出更好的對策，竟然還提告殺人及貪汙，國民黨根本巨嬰枵飽吵，只會mà-mà-háu！