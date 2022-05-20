2022總統教育奬名單出爐！ 56名學生不畏逆境獲殊榮

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2022年總統教育獎預定8月5日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，蔡英文總統將蒞臨會場，為每位獲獎學生頒發獎狀、獎座及獎助學金：大專組每名25萬元、高中組每名20萬元、國中組及國小組每名15萬元。此外，受推薦參加總統教育獎複審而未獲獎者，也會由教育部擇優頒發奮發向上獎獎狀一紙，以及每名學生新台幣2萬元，以資鼓勵。獲獎名單同步公布於教育部國教署網站「最新消息」、總統教育獎專屬網站。
許豈逢胸部以下失去知覺與功能，日常生活均需仰賴太太照顧，突如其來的意外讓他的生活遭逢巨變，但仍力爭上游、熱愛學習，他先是自學架設網站，並參加飛鷹人公益資訊服務團隊，獲頒天下雜誌第五屆e世代行銷王最佳公益獎、行政院研究發展考核委員會網際營活獎；並於行政院研究發展考核委員會擔任無障礙網頁設計師與專案經理，於南迴關懷協會及南迴基金會從事資管工作，在資訊方面表現傑出。
此外，他也在復興廣播電臺擔任天使DJ期間，主持「活出美好」節目，入圍廣播金鐘獎；在大愛網路電台主持「聽見生命力」節目，傳遞正能量給需要的人；協助身障團體辦理職業重建課程，並以生命教育講師身分至各級學校宣導生命教育。
台中市華盛頓高中的沈利倩罹患罕見疾病，身體缺乏荷爾蒙，自幼歷經10次化療，後來需要截肢，但她突破肢體限制，藉由寫作、創作繪本、電台訪談、拍攝微電影活出精彩人生。
她在文學上表現亮眼，曾榮獲第20屆文薈獎；高中時自創兒童環保繪本《老鷹紅豆的故事》，以繪本與老鷹表演為題材，走入校園與小朋友近距離互動推展「保育觀念」，也分享個人的生命故事，讓「永續環保」與「生命教育」向下扎根；積極參與志工服務，獲得保德信青年志工獎、第2屆全國10大傑出青少年。她說，未來想成為一名特教老師，帶領學生締造生命價值，學習如何幫助他人，並持續以樂觀、積極的態度，感染身邊的人正向迎接生命挑戰。
彰化縣彰化市大成國小的黃翊嘉，出生不久就檢查出極重度的聽力損失，1歲8個月大時，接受手術植入人工電子耳，從此從「無聲」走進「有聲」的世界，也開啟漫長的療育之路，不斷修正咬字，直到幼兒園時，終於讓所有人能聽清楚他說的話。
上小學前，黃翊嘉再度手術植入第2個電子耳，但學習上仍面臨許多挑戰，常常會聽不清楚，但他請同學重述語句、練習在吵雜環境下的聽辨能力，最終憑著決心和毅力，榮獲全國聽障生演說比賽第1名，並挑戰一般組，榮獲全縣第2名的佳績。
他目前對程式設計有高度的熱情，正努力鑽研其中，希望將來透過程式編寫技術，優化電子耳的聆聽效果，讓聽損者有更佳的生活品質。