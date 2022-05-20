昔收6億豪宅！郭碧婷下月生二胎　婆婆犒賞鑽戒、香奈兒

因《小時代》系列電影走紅的38歲台灣女星郭碧婷，2019年嫁入豪門，與香港娛樂大亨向華強的兒子向佐結婚，在婆婆向太（陳嵐）的積極鼓勵下，3年之內連生兩胎，下個月即將迎接小王子誕生，向佐今（20）日趁著520特殊節日向老婆告白，吐露急切來台探望孕妻的渴望！





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▲向佐表示將盡速來台探視老婆。（圖／向佐微博）

▲郭碧婷去年生日，向佐送花祝賀。（圖／向佐微博）

郭碧婷前年中秋節生下女兒向芷，特別配合節日取小名為「小奶皇」，這次懷的是男寶寶，剛好湊成一個好字，之前就被目擊穿著寬鬆衣服逛街，孕肚十分明顯，由於老婆預產期將至，向佐終於在微博報喜：「非常開心和碧婷有了第二個孩子。正在辦理去中國台灣的相關手續，焦急、興奮地等待著。希望儘快見到老婆，也希望大家520快樂。」





▲郭碧婷（右）婚後鮮少露臉，只有少數活動與向佐同框。（圖／向佐微博）

她3年內連生兩胎，象徵婚姻生活美滿，婆婆的重賞鼓勵也是一大推手，生了第一胎後，郭碧婷母憑子貴，幾乎是息影狀態，鮮少外出工作，據傳當時婆婆就賞了這對夫妻一棟價值6億元的信義區豪宅，這次由於疫情關係，向太無法來台陪產，提前買了香奈兒、珠寶送給媳婦，未來會以大鑽戒獎勵郭碧婷，孫子也會收到爺爺奶奶的金器首飾。





外界猜測，郭碧婷光是生女嬰就獲得6億元豪宅，這次誕下男嬰，未來禮物一定更有份量，她曾說過想生3個，向太表示不會強迫，只會以禮物寵愛媳婦。向佐也嘴甜誇老婆是生命中最重要的女人，先前更說「感覺老婆生完之後更美、偉大的媽媽、我們期待下一個寶寶」，求生欲非常強。



