鄰家女孩「脫衣拍鹹濕片」　三級片女王吐背後動機

港星李麗珍15歲被星探發掘拍廣告，高中畢業簽約拍戲，長相清純可人的她，多演出《開心鬼》、《富貴逼人》系列、《家有囍事》、《為你鍾情》等鄰家女孩角色，不過，27歲那年，李麗珍突然一口氣接拍3部三級片，《蜜桃成熟時》更讓她一脫成名，成為演員生涯代表作之一，事隔多年，已經成功轉型為實力派的李麗珍，也透露當初願意寬衣裸露的背後原因。
李麗珍曾在節目上分享，年輕時始終演出同類型的角色，久而久之感到厭倦，她和經紀公司討論，認為一直演鄰家妹妹無法在影壇突破，所以才在2年內接連拍了《愛的精靈》、《蜜桃成熟時》、《不扣鈕的女孩》3部三級片，但後來發現三級片重複性質高，拍完《玉蒲團之玉女心經》才不再接三級片，決定把衣服穿回去。
當年的三級片，對李麗珍來說是唯美的藝術電影，「適時展現青春和性感是好事」，此外，拍《蜜桃成熟時》前，公司特地安排李麗珍發行性感寫真，主要是避免她放不開，而被問到當年是否擔心被三級片導演要求來真的？李麗珍說：「我沒想過這個問題，因為當年大尺度裸露已經是很了不得的事情。」
而李麗珍成為演技派的轉捩點，為1999年接拍許鞍華執導的《千言萬語》，該片讓她分別奪下第36屆金馬獎最佳女主角，以及香港電影金紫荊獎最佳女主角雙料影后殊榮，去年，李麗珍再以《濁水漂流》提名金馬獎女配角，雖然沒有獲獎，但再次證明她的表演實力。（編輯：楊穎軒）