解封變放風？上海「點對點」復工　核酸陰性逾20天仍封控

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根據《自由亞洲電台》報導，最近有一段「上海市民慶祝解封」的影片在網路上瘋傳，影片中有群眾正在「擺拍」慶祝解封影片，但上海市閔行區龍柏三村小區根本沒有完全解封，一名男子阻止慶祝解封的群眾，雙方發生了爭執。該男子質疑，「解封了嗎？解封了嗎？這是造假，知道嗎？你們這麼做就是造假。你們造什麼假啊。」
另外在上海浦東新區也有民眾拍影片證實，當地小區被封了60天，至今依然沒有解封。民眾表示，「你們現在所看到的新聞，我不知道是怎麼理解的，反正我們小區被封了60天後，現在依然連一個人都不能出去。每天不停的核酸檢測、抗原檢測。」該民眾表示，除了核酸檢測，每天最重要的事情就是「搶菜」，更質疑「如果一個2800萬人的城市，其中50萬或70萬人只是因爲復工復產的需求，點對點的定向復工復產，這就叫解禁解封了嗎？」
上海居民馬少民表示，上海目前交通還是繼續停擺，16個行政區沒聽到有哪個解封，小區外還是被圍著，有些居民被限制在一定範圍和規定時間內進行活動，根本不存在解封這個概念。馬少民指出，目前有限度放寬人員流動，只是為了穩定經濟，保住企業。
上海市民反應，他所在的小區居民14+7天的核酸檢測都是陰性，但是居民仍然不能外出。有網友批評，全國人民都以為上海解封了，但與其說解封不如叫做「放風」。