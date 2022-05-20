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微創手術不留明顯疤痕 顏面創傷熟女重拾笑顏

▲奇美醫學中心整形外科主治醫師許翰平表示，新型微創手術，可不留明顯疤痕，為創傷病人新選擇（圖／記者林怡孜攝，2022,05,20）
▲奇美醫學中心整形外科主治醫師許翰平表示，新型微創手術，可不留明顯疤痕，為創傷病人新選擇（圖／記者林怡孜攝，2022,05,20）

記者林怡孜/台南報導

2022-05-20 12:18:20

42A小姐因騎乘機車時發生車禍，緊急送醫學中心急診室檢查後發現腦部無明顯損傷，但右臉頰的顴骨及眼眶骨底粉碎性骨折，導致顏面下陷變形，眼球活動因而受限，形成看東西複視現象。A小姐擔心顏面功能受損毀容，心情大受衝擊，因此畏懼面對自己與外界。經整形外科施以微創內開手術切口重建顏面骨折，術後復原良好，A小姐外觀已看不到創傷痕跡，也讓她卸下心防，重建自信。

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奇美醫學中心整形外科主治醫師許翰平指出，當機車交通事故發生時，安全帽能有效降低腦部傷害，但對於顏面外傷甚至骨折情況卻無能為力，外觀受損通常只能求助整形外科。且隨著高齡化社會的來臨，不少老人家因自身行動逐漸遲緩，且骨質密度不若以往，若萬一不慎跌倒撞及臉部，很容易造成顏面骨折，難以恢復。


許翰平進一步說明，傳統的顏面骨折創傷可透過精巧的復位及固定手術，恢復其臉部輪廓及咬合完整功能，達到原來顏面對稱狀況，但重建手術容易在臉部留下明顯疤痕，難以有效去除；且因攣縮現象，有部分患者容易造成眼瞼外翻及眼白外露現象。新式的無痕內開切口微創手術，將疤痕藏在眼瞼內層及嘴巴上方牙齦齒溝，這樣的方式可免於留下明顯的臉部疤痕，讓這類型的創傷病人多了一項新選擇。


許翰平強調，顏面骨折通常因嚴重外力撞擊，可能同時伴隨腦部、眼睛、頸椎、甚至是其他軀幹或四肢的損傷，可能受的力道大小依序為前額骨>上頷骨>顴骨>鼻骨。在第一時間應先穩定病人的生命徵象之後才治療顏面骨折。此外，手術前需要多方面的考量，尋求專業醫師的檢視與評估，充分跟醫師溝通討論，選擇適合手術方式與需要置放的骨板、骨釘材質，術後更要避免感染及注意傷口照護，才能獲得較好的治療效果。目前健保給付為鈦金屬骨板，缺點為終生存在；患者也可選擇可吸收骨板（聚乳酸材質），數年後可為人體吸收，但需自費，費用約8萬左右。

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