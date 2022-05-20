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82歲翁傻當面交車手　因為1張合照被逮

▲警方調出雙方搭乘電梯及老翁拄拐杖的監視器畫面。（圖／翻攝畫面）
▲警方調出雙方搭乘電梯及老翁拄拐杖的監視器畫面。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-20 12:37:24

日前高雄市杉林一名廖姓婦人，在網路認識一名自稱海外石油工程師的男子，對方向婦人詐騙得手17多萬元，後來婦人察覺有異報警；不料警方循線逮捕車手，發現來取款的車手，竟然是一位拄著拐杖、高齡82歲的老翁，創下旗山警方歷來查獲車手最高齡的紀錄。

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臺灣近年詐騙事件層出不窮，詐騙集團過去都是吸收青少年充當車手取款，現在不少騙徒反而改利用高齡長者協助出面取款，旗山警分局4月中旬接獲民眾報案疑似遭到詐騙，警方獲報後立即與被害婦人溝通聯繫。

▲交付現金後，車手老翁與婦人合影留念照片。（圖／翻攝畫面）
▲交付現金後，車手老翁與婦人合影留念照片。（圖／翻攝畫面）
遭到詐騙的66歲廖姓婦人表示在臉書認識一名自稱海外石油工程師的男子，雙方很聊得來，以結婚為目標交往，在網路結識一段時間後，對方稱近期要購買機器設備，但手邊的錢不夠，急需借用一筆現金，由於對方每天噓寒問暖，柔情攻勢讓廖婦信以為真，便依詐騙集團指示來到高鐵站，並將準備好的新臺幣17萬餘元交付給一名拄著拐杖的老翁，面交順利完成時雙方還開心地合影留念，沒想到此舉卻成為警方日後破案的鐵證。

警方得知廖婦已交付新臺幣17餘萬元後，隨即組專案小組查緝，並調閱車手與被害人面交地點周邊影像、衣著特徵，掌握犯嫌搭乘車輛及去處等線索，並利用雙方合照鎖定犯嫌身分，經比對確認車手為設籍基隆的82歲謝姓老翁。

▲老翁向詐騙集團回報已取得款項。（圖／翻攝畫面）
▲老翁向詐騙集團回報已取得款項。（圖／翻攝畫面）
旗山警方持拘票北上，經過多日埋伏，終於在5月17日上午逮捕謝嫌到案，謝嫌當時身上還穿著面交取款時的黃色外套，這個證據讓他百口莫辯，而老翁也是被愛情詐騙才當車手，他宣稱網友委託他「幫忙拿錢」，但沒見過對方，也交代不清來龍去脈，全案詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，將持續溯源擴大追查詐騙集團成員到案；此外，警方也籲請民眾不要輕信他人話語替人領錢或代收金錢，避免淪為詐騙集團車手。

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