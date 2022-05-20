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贊成快篩陽視同確診　KK政線痛批達爾文式防疫

▲李眉蓁在日前PCR陽性確診。（資料圖／記者葉政勳攝 ）
▲李眉蓁在日前PCR陽性確診。（資料圖／記者葉政勳攝 ）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-20 12:53:20

由高雄市國民黨議員組成的KK政線，其中已有李眉蓁、蔡武宏等兩位議員確診，KK政線批所謂的臺灣防疫新模式根本是「達爾文式防疫模式」，讓人民在物競天擇、適者生存法則裡煎熬，他們贊同侯友宜「快篩陽視同確診」主張，把PCR醫護檢測人力用在中重症，縮短民眾投藥等待時間。

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KK政線由高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜組成，其中李眉蓁、蔡武宏都在日前確診，李眉蓁以其親身經驗贊成新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」的主張，認為快篩陽就應進行居家照護，才不會讓民眾在最難過兩三天「被放生」，蔡武宏則強調快篩陽第一時間投藥的重要性，降低民眾不適，也避免轉為中重症。

李眉蓁說，她在5月7日感到身體不適，快篩陽後立即前往醫院進行PCR，接獲確診再與醫師線上看診已是三天後，李眉蓁指出，當快篩呈現陽性時身體已出現症狀，初期三天是身體最難過、最懷疑人生的時刻。偏偏這時還要等PCR檢測結果及線上看診，沒有關懷也無法開藥，只能進入進化論所描述的物競天擇階段，期待自己撐過被放生期，進入獲PCR確診國家認證才能享有的居家照護。

李眉蓁認為，目前快篩陽的PCR確診率達到97%以上，快篩陽時已經很不舒服了，這時候不但要拖著病體去排隊快篩、等判讀及線上看診，錯失黃金治療時間，這樣的決策實在不可思議。

蔡武宏在周日快篩陽後前往車來速PCR採檢站，周二獲簡訊通知，線上問診後獲醫師開藥，可能因為較早投藥，症狀輕微，他認為，就算不能實施快篩陽視同確診，也必須讓民眾在有症狀的第一時間就能投藥，這才是及時雨，可以幫助民眾度過最難熬的時期，也減少轉成中重症的機會。


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