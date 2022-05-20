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新北市在疫情浪頭上　侯友宜盼中央做這件事

▲新北市長侯友宜指出，新北市不是只有面對問題，也拿出解決了問題的方式，但這都有賴中央快速的反應與支持。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.20）
▲新北市長侯友宜指出，新北市不是只有面對問題，也拿出解決了問題的方式，但這都有賴中央快速的反應與支持。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.20）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-20 12:58:282022-05-20 13:40:10

新北市長侯友宜為了防疫的政策屢屢槓上中央，甚至在臉書PO文「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？總統、院長，你聽到、看到了嗎？」引發高度的關注；侯友宜今（20）日受訪時表示，新北市在疫情的浪頭上，都會直接反映給CDC，希望CDC能夠因地制宜的快速的應變。

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侯友宜指出，新北市在疫情是浪頭上，第一個時間就會感受到人民需要面對的問題，面對人民在第一線受到的衝擊，「我們會傾聽人民，也想解決人民的痛楚」；因此，新北市會提出解決問題的方式反映給中央，也希望中央能夠因地制宜的快速自主應變，解決人民在第一線所面臨的痛苦。

侯友宜強調，新北市疫情也不是今天才發生，也發生了一個多月，第一線所面臨很多的問題，新北市透過指揮系統跟CDC、衛生體系來做充分的反映，「除了反映問題，也會帶著解決問題的方式做好溝通」；此外，也會讓中央有時間做應變的準備，希望第一個時間就能夠解決人民的聲音，他們可以安全跟安心。

侯友宜以居家照護為例解釋，因為法定權責都在中央，必須要跟中央做好充分的溝通，每個地方要因地制宜，因此居家照護有一段的時間先試行；此外，當新北市的問題解決後，後續各縣市都會碰到同樣問題，「新北市不是只有面對問題，也拿出解決了問題的方式，但這都有賴中央快速的反應與支持。」

今日是總統蔡英文就職六周年的日子，行政院長蘇貞昌昨（19）日則在臉書上說，「有政府會做事」，政府在防疫上也做了很多的努力，外界也關切侯友宜的看法？侯友宜僅回應，「好壞人民心中自有一把尺。」
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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