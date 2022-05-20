新北市在疫情浪頭上　侯友宜盼中央做這件事

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侯友宜強調，新北市疫情也不是今天才發生，也發生了一個多月，第一線所面臨很多的問題，新北市透過指揮系統跟CDC、衛生體系來做充分的反映，「除了反映問題，也會帶著解決問題的方式做好溝通」；此外，也會讓中央有時間做應變的準備，希望第一個時間就能夠解決人民的聲音，他們可以安全跟安心。
侯友宜以居家照護為例解釋，因為法定權責都在中央，必須要跟中央做好充分的溝通，每個地方要因地制宜，因此居家照護有一段的時間先試行；此外，當新北市的問題解決後，後續各縣市都會碰到同樣問題，「新北市不是只有面對問題，也拿出解決了問題的方式，但這都有賴中央快速的反應與支持。」
今日是總統蔡英文就職六周年的日子，行政院長蘇貞昌昨（19）日則在臉書上說，「有政府會做事」，政府在防疫上也做了很多的努力，外界也關切侯友宜的看法？侯友宜僅回應，「好壞人民心中自有一把尺。」
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