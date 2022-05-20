高雄快篩陽就給藥？陳其邁：要看時機、看流行的狀況

國內新冠本土疫情單日確診突破9萬例，雙北市長都喊出快篩陽視同確診，新北市長侯友宜更疾呼快篩陽就應該立即給藥，高雄是不是也贊同？高雄市長陳其邁認為，這個要由流行病學，和個別的個人的風險來做評估，兩項這樣才能夠看什麼時候給藥，確診是一回事，給藥是一回事，要看時機、看流行的狀況。
陳其邁說，流行病學就是要看陽性預測值，新北市是97%，高雄現在診所陽性預測值是80%，換句話說，高雄快篩陽，10個人到最後採檢PCR陽性的是8個、有2個不是，假如在社區一般的快篩陽，他的判斷大概在6成以下，以現在高雄流行的狀況，意思是說10個快篩陽的人，大概有6個是陽性，大概有4個是偽陽性，所以要看每個地區不太一樣，在新北和高雄不太一樣，要看流行的狀況。
陳其邁指出，不要在不清楚個別地區不同的狀況、不同的時間，來做這種所謂的別人怎麼樣、其他人怎麼樣，高雄就怎麼樣的問題，兩個地方的流行的狀況以目前的觀察不太相同，假如流行的期間再往後走，整個高雄的流行狀況更普遍，陽性預測值就會越高，代表這個地區的盛行率越高，一個地區的盛行率越高，陽性預測值就會越準，所以所謂快篩陽等於確診要看時機、看流行的狀況，這個跟盛行率有關，已經講過很多次了。