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工研院攜手高鐵　全台第一座本土化BRT啟用

▲工研院與台灣高鐵攜手打造本土化「轉向架走行測試設備」（BRT）整體國產化比例高達99.66%。（圖／工研院提供）
▲工研院與台灣高鐵攜手打造本土化「轉向架走行測試設備」（BRT）整體國產化比例高達99.66%。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-20 14:19:572022-05-20 14:22:00

工研院19日宣布，與台灣高鐵合作開發的「全台第一座轉向架走行測試設備（Bogie Running Tester；BRT）」已於高鐵燕巢總機廠完成啟用！工研院歷時三年，為台灣高鐵量身打造，整體國產化比例高達99.66%，使我國成為全球第四個可開發BRT設備的國家，外來可帶動台灣軌道工業技術自主發展及在地化維修，讓軌道工業本土化更邁進一大步！

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轉向架（Bogie）能承載列車重量，並減緩行駛時震動和衝擊，馬達、煞車都安裝在此，是決定列車的安全性、行車穩定性以及乘坐舒適性的重要組件。工研院歷時三年，攜手台灣高鐵打造轉向架走行測試設備，也就是在列車轉向架維修程序上多加一道轉向架測試關卡，以利車輛在進行正線運轉測試前，提早確認轉向架各項運轉指標正常，有助在降低維修成本同時提升維修效率，進而使列車營運更加安全。

工研院表示，此次與台灣高鐵合作開發出全台第一座轉向架走行測試設備，有三個指標性意義，除了證明台灣可與國外技術競爭，並具備軌道產業技術自主能力，還能展現智慧化國產維修設備整合能力，以及建立本土軌道產業鏈，工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，未來將與台灣高鐵持續深化合作，帶動鐵道技術及關聯產業發展，爭取東南亞等地的海外市場商機。

此次合作開發完成的「轉向架走行測試設備」，可說是是國內軌道業界的創舉，結合在地優秀廠商的技術能量，整體國產化比例高達99.66%，具備功能與優勢包含應用彈性高、容易維護、具可擴充性及電能回生等功，藉以提升旅客搭乘的舒適度與安全性。台鐵公司表示，未來將以使用實績，結合工研院的技術後盾，共同行銷國際。

除此之外，此設備已獲得歐盟CE認證，並已通過電磁干擾、低電壓及機械安全測試。目前，全世界除了台灣，僅有日本、德國與中國大陸有此項技術。海外設備造價昂貴，相較起來，國造BRT設備鏈結在地零組件產業，提供敏捷、具彈性的客製化服務等優勢，可大幅節省成本，並提供整合多項附加功能，包括工業4.0預兆診斷與 AI大數據智能分析的技術，不僅能預防設備老化而影響測試的準確性，還能建立維修數據資料庫，以確保列車營運安全與監測效率。

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