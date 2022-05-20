快訊／死亡增49人！本土＋85,720　境外增41例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之85,720例本土病例，為 40,942例男性，44,744例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(23,704例)，桃園市(11,684例)，臺北市(11,414例)，高雄市(7,525例)，臺中市(7,144例)，臺南市(4,707例)，新竹縣(2,762例)，彰化縣(2,341例)，屏東縣(2,270例)，宜蘭縣(2,201例)，基隆市(2,045例)，新竹市(1,708例)，苗栗縣(1,282例)，花蓮縣(1,187例)，雲林縣(1,009例)，南投縣(730例)，嘉義縣(679例)，臺東縣(650例)，嘉義市(366例)，澎湖縣(169例)，金門縣(131例)，連江縣(12例)，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。
指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，17例男性，24例女性，年齡介於未滿20歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年2月10日至5月19日。
指揮中心統計，截至目前國內累計10,063,654例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,904,378例排除)，其中1,156,291例確診，分別為12,432例境外移入，1,143,805本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,284例COVID-19死亡病例，其中1,269例本土，個案居住縣市分布為新北市599例、臺北市417例、基隆市65例、桃園市37例、彰化縣24例、臺中市23例、新竹縣15例、高雄市及花蓮縣各14例、臺東縣11例、臺南市及屏東縣各9例、宜蘭縣及雲林縣各7例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各4例、嘉義市2例、新竹市及金門縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。