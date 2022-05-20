竹縣污水下水道獲兩大獎 去年全台接管普及率增加最多
新竹縣政府表示，因應縣內人口不斷增長，縣府積極佈建污水下水道建設，接管戶數每年持續增加，轄內累積戶數5萬1264戶，總接管率達到24.3%，連續兩年達3%接管提升率，是中央政策訂定目標的2倍，這項建設獲內政部營建署「污水下水道建設計畫考核評鑑」2項大獎肯定，榮獲110年度評鑑甲等及110年用戶接管普及率增加最多特別獎。
新竹縣長楊文科表示，污水下水道工程是看不見的隱形建設，卻是一座文明城市進步的重要指標，其效益能大幅減輕河川污染、改善飲用水質等。為提昇新竹縣生活品質，他與縣政團隊積極向內政部營建署爭取經費，在人口、住宅稠密的都會區竹北市、竹東鎮興建污水下水道系統，上任3年內總共投入近11.33億元經費，污水下水道用戶接管數增加達1萬7500餘戶，累計竹縣接管戶數5萬1264戶。
楊文科指出，尤其去年(110年)新竹縣污水下水道用戶接管數在縣府的努力及居民配合下，更創下7529戶的新高，用戶接管率從3年前的16%提升到24.3%，在非六都排名第4，在109、110年連續兩年用戶接管提升率達每年3%，是中央政策目標每年1.5%的2倍之高。
工務處表示，由於污水下水道系統的建置，是將住戶廁所、廚房污水等家庭用水，透過用戶管線排到公共污水下水道，再流向竹縣兩座污水處理廠-竹北、竹東水資源回收中心處理。因應快速成長的用戶數，必須提升污水處理廠的污水處理量能，縣府目前也如火如荼辦理竹北水資源回收中心第二期擴建工程，預計今年竣工，加快讓污水資源化效益，未來更規畫發展再生水供應給科學園區廠區使用，達到永續經營願景。