張善政桃園黑馬？《NOWnews》民調：逾5成認為他是好人選
國民黨近日突襲式徵召前行政院長張善政出戰桃園市長，因事前與地方溝通不足，引發黨內炸鍋。《NOWnews今日新聞》對此進行網路民調，52.84％民眾認為張善政是最適合代表國民黨參選的人選，有51.93%民眾認為張善政有機會贏得下一屆的桃園市長，但當問及國民黨突襲徵召，是否有助於解決桃園的提名之亂？高達61.1%的民眾認為，國民黨會繼續內鬥，無助團結。
國民黨內有前台北市議員羅智強及國民黨立委呂玉玲爭取代表國民黨參選桃園市長，不過，黨主席朱立倫本週三中常會時，卻突襲徵召黑馬張善政出戰桃園，讓地方感到錯愕、震驚，因黨中央未與地方溝通，黨內不滿聲量高漲。
《NOWnews今日新聞》在5月18日至20日進行網路民調，結果顯示，52.84％民眾認為張善政非常適合代表國民黨參選的人選，張善政是優秀人才，40％民眾認為張善政不適合，應該徵召其他人才對，不知道、沒意見者則有7.16％。
對於張善政是否有機會贏得下一屆桃園市長，有51.93%民眾認為很有機會，40.92%民眾認為不可能，不知道、沒意見者則有7.16％。
至於國民黨突襲式徵召是否有助於解決桃園的提名之亂？高達61.1%的民眾認為，國民黨會繼續內鬥，無助團結，32.66%民眾認為國民黨一定會團結，不知道、沒意見者佔6.24%。
有網友表示，非常支持張善政，他確實是比羅智強跟呂玉玲更好的人選；但也有網友烙狠話稱，誰說桃園沒人才？這種偷襲式的提名違反民主程序，桃園人堅決反對，如果國民黨堅持，那他們也堅持投給反對黨。