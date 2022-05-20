身材辣過女兒！44歲孫芸芸不運動依舊零贅肉

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孫芸芸在21歲時，就和大他7歲的微風集團董事長廖鎮漢步入家庭，育有一雙兒女，過往兩人都對孩子保護有加，始終都未公開小孩模樣，但2年前廖鎮漢在集團尾牙上，首度牽著20歲的大女兒廖思惟走紅毯，讓她瞬間成為討論度最高的名媛二代。
孫芸芸當時也在IG曝光跟女兒的合照，引來很多網友留言稱讚「看起來根本是姐妹」，歲月在她身上都沒有留下任何痕跡，零贅肉的身材，辣到簡直壓過女兒。
很多研究指出，慢性壓力會引發健康問題和衰老，不可否認，孫芸芸出生豪門，嫁的也是豪門，或許是比普通人還要少生活壓力，從小就有良好的生活條件，讓她能優雅過日子。
但她並非只是個大小姐，孫芸芸結婚20多年，為老公生了一子一女，還擠出時間自創飾品品牌YUN YUN SUN、和姊姊經營彩妝品牌BEBE POSHE奢華寶貝等，同時還拍廣告、接代言，不僅是老公事業上的得力助手，更善用優勢打造自己的事業版圖。
雖然忙碌，孫芸芸卻以家庭為優先，「我人生的順序就是，先要當一位好太太、好媽媽，再來才是我自己的事業。」每天6點鐘，堅持做愛心早餐給孩子和另一半，從幼稚園到高中，都親自接送孩子上下課，從小被照顧得無微不至，嫁作人妻後便迅速成長為太太、媽媽，對她而言家庭是本，任何事都親力親為，再利用孩子上課空檔做設計，她認為要對生活充滿熱情，保持好奇心，才能過得充實。
除了名媛生活讓人羨慕，孫芸芸的美貌也引起關住，英國《每日郵報》就曾以標題「年輕的台灣名媛！41歲媽媽和20歲女兒看起來超像姊妹，你能猜出誰是誰嗎？」大肆報導她的凍齡秘訣，盛讚完全看不出孫芸芸的真實年紀，內容也提到她的家世背景，甚至詳細介紹她每天會做的保養和飲食，忙碌也不忘留時間給自己，把自己留在最好的狀態。
因為屬於乾性膚質，特別注重保濕，她認為保養不必多，肌膚有滿滿的水分，膚況自然會有光澤，太繁瑣反而會給肌膚帶來負擔，基本上就是化妝水、精華液、乳液和眼霜，若是冬天的肌膚比較乾，就改用乳霜和美容油鎖住水分，而使用眼霜或精華液時，都一定會帶到頸部，「只要能擦臉的、脖子也一定要擦，而且用量要一樣多」，由下往上按摩，使她脖子幾乎零紋路。
孫芸芸整體妝容偏淡，出門只花10分鐘就搞定，擦上遮瑕、畫一點眼線和口紅就出門，但她對於身體肌膚的保養特別要求，因為夏天經常穿比較短，除了洗完澡全身會擦乳液，連出門也拿著身體油、乳液抹腿，就連「腳趾和腳趾縫」都不放過，「我覺得從頭到腳的皮膚不可以有乾乾的地方，小細節一定要在意。」讓全身的每一個部位，都是水潤的狀態。
經常吃垃圾食物，體內會累積毒素，進而影響膚質，平時她的飲食很清淡，多半會自己下廚，盡量都選未加工的原型食物，大多是「白肉（魚肉、雞胸肉）搭配大量的蔬菜沙拉」2大類食物，且不加醬料，頂多灑點鹽巴、黑胡椒或檸檬汁，也常常攝取藜麥、燻鮭魚、酪梨、水煮蛋等健康食材，強調絕對不吃紅肉，更堅持每天都要喝蘋果汁補充維他命C。
當然偶爾也會放縱一下，欺騙自己的身體，吃點鹽酥雞或是麻辣鍋解解饞，但她每天都養成量體重的習慣，只要發現體重上升，隔天就恢復清淡飲食，嚴格控管身材，直到體重恢復到標準為止，才不會胖太多一發不可收拾。
孫芸芸曾在採訪中承認自己經常偷懶運動，能夠維持纖細身材是因為很少坐在沙發上，就算待在家裡也一直走來走去，「可能我個性很急，閒不下來，就算在家也會忙東忙西，也不常追劇，因為根本坐不住」，但若是有時間，每週會健身2天，經常做的運動有TRX、重訓，她認為身體的肌肉要緊實，看起來沒有肉鬆才不會顯老。