藍狂轟蔡英文執政6週年　民進黨：穩健執政不會動搖

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林靜儀指出，面對疫情的挑戰，政府不但努力做好防疫措施，也提出紓困和振興方案，來刺激內需提振經濟，如3倍券與5倍券的發放，使得餐飲業去年10月的營業額終止連續5個月負成長，去年10月跟12月，還有今年2月與3月營業額，都創下歷年同月新高，而今年仍會針對相關產業持續關心協助。
對於在野黨因520的關係，連日來召開記者會抨擊政府施政，林靜儀表示，民進黨政府除了以防疫為首重工作，其他國人關心的重大政策也都持續推動，像是為了減輕民眾生活負擔，提出「加薪減稅」等政策，來減輕民眾的生活負擔，如連續6年調漲基本工資，已經從2萬8元調漲為2萬5250元，時薪也一路從120元調漲為168元，藉以帶動國內消費支出及經濟成長。
在稅制改革方面，政府也優化稅制，調高所得稅四大扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅賦；包括紓困優惠免納所得稅、企業給付員工防疫假薪資可按200％比例抵稅，以及醫事人員加成減稅等，目的就是要打造更公平合理且有競爭力的稅制，全民可以分享經濟成長的果實。
林靜儀表示，政府從老照顧到小，不僅陸續加碼育兒津貼，今年8月將會再增加到5000元/月，還擴大不孕症補助；並也提高2成「育嬰留職停津貼」；增加2天政府補助的「產檢假」、「陪產檢及陪產假」，以及投入323億元推動班班有冷氣；大幅提升長照預算，從2016年的49億元，增加到2022年600億元，以及積極佈建普及、在地的長照服務等政策。民進黨政府知道年輕家庭的需求，不斷推動與精進這些政策，就是希望能減輕年輕家庭的負擔。
至於居住問題，林靜儀指出，民進黨政府除了繼續興建社會住宅，及推動包租代管的政策，在租屋補貼部分，預算編列從57億元擴大到300億元，還有運用閒置旅館及公私有房舍，轉型成社會住宅；讓業者享有地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助；房客則可用市價5至8折租金承租。努力提出種種行政措施，就是想要解決年輕租屋族的困難。
林靜儀強調，蔡英文與民進黨政府執政6年多來，從政策規劃到推動落實，秉持著讓國人過更好生活的信念，這些政策一項一項的推動，或許有些速度比較緩慢，有些未能一步到位，但都正穩健落實中，政府想要盡力達成國人期望的努力，相信社會大眾可以了解體會，不會因為部分政黨的政治口水與操作而有所動搖。