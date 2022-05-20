具俊曄520偷偷回韓不來台！兄弟炫耀大嫂「肉店貼滿大S」
大S（徐熙媛）3月閃嫁給韓團「酷龍」成員具俊曄，具俊曄當月奔台見老婆，短暫停留2個月後5月中飛紐約表演，他結束工作未立刻來台，而是悄悄返韓力挺好友沈泰允開店，店內更貼上大S跟他的海報，具俊曄也對沈泰允表示，娶到大S是「人生最棒的瞬間」。
沈泰允5月初在清潭洞開羊肉餐廳，他的好友具俊曄跟大S特地送上花籃祝賀，沈泰允為此想起20年前見到大S的回憶，喊話希望能盡快見到大嫂熙媛；他也在店內外貼上大S跟具俊曄的海報，以行動支持2人新婚愉快。
具俊曄日前在紐約舉行DJ秀，原以為結束工作會立即來台見老婆，直到沈泰允發文與上傳合照，才發現具俊曄已悄悄返韓。沈泰允表示，因為具俊曄，大家才有機會相聚見面，「多虧了俊曄哥，才讓這聚會更特別，達到了顛峰的程度，大家都為了看哥跑來，到分別時心情莫名奇怪」。
沈泰允還表示，很欣賞具俊曄為了愛人韓國、台灣奔波，雖然因此1年能見面的次數變少，「但能看到哥幸福，真的太好了」，最後他也曝光2人3月的對話紀錄，沈泰允說：「哥，真的是人生最棒的事啊！（指跟大S結婚）」具俊曄則回：「恩～也是我人生最棒的瞬間^^」字裡行間滿滿愛意。